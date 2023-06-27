Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkan Yardımcısı, Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı dolayısıyla turizm sektöründe çifte bayram yaşandığını, konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığını açıkladı. İşler, Ege Bölgesinin her kesime hitap eden fiyatları ve turizm çeşitliliği ile vatandaşın en çok rağbet ettiği bölgelerin başında geldiğine dikkat çekti.

TÜROFED Başkan Yardımcısı ve ETİK Başkanı Mehmet İşler, Kurban Bayramı rezervasyon oranlarını açıkladı. Turizmde bayram bereketi yaşandığını belirten İşler, "Özellikle tatilin dokuz güne çıkartılması ve herkesin planlama yapması, turizm sektöründe pozitif bir etki sağladı. Turizmciler bunu olumlu karşıladı. Özellikle bu dokuz gün içerisindeki rezervasyonlarda, beşer günlük bir yoğunlaşma görüyoruz. Bu dokuz günün beş günü çok yoğun. Kimi yerlerde ilk beş gün kimi yerlerde son beş güne doğru bir tepe nokta görüyoruz. Şu bir gerçek ki, dokuz gün olmasının bir başka faydası da özellikle şehirlerden çıkışlarla, şehirlere dönüşlerde, insanlar daha erken veya daha geç çıkarak şehrin giriş ve çıkışlarındaki trafiğin rahatlamasını da sağlayacak. Hem biz turizmciler açısından dokuz günlük tatil olması hem de şehir giriş ve çıkışlarının trafik yoğunluğunu önlemek açısından fevkalade doğru bir karar oldu. Diyebiliriz ki, turizmci çifte bayram yaşıyor" dedi. İşler, konaklama tesislerinde doluluk oranlarının yüzde 100’e yaklaştığını da sözlerine ekledi.

En çok rağbet gören bölge, Ege

İç turizmde en çok rağbet gören bölgenin Ege olduğunu kaydeden İşler, "Çünkü Ege herkese hitap eden bir ürün yelpazesine sahip. Ege’nin özellikle yaşam tarzı, çok büyük bir çekim gücü oluşturuyor. Deniz kenarında gece saatlerine kadar canlı bir hayatı olan yaşam tarzı, iç pazardaki yerli turistten çok rağbet ve talep gören bir ürün olarak karşımıza çıkıyor. Burada İzmirlinin yaşam tarzının yanı sıra herkese hitap eden ürün yelpazesi de Ege’nin çekim ve cazibe gücünü artırıyor. Bin liraya da bin euroya da herkesin konaklayabilme imkanı, kalabilecekleri yerler var. Ege bu açıdan, bu zengin çeşitliliğinden dolayı da iç pazarda büyük talep görmektedir" diye konuştu.

"İtalyanlarda yüzde 75 artış var"

İç pazardan sonra dış pazarın gidişatının önemine vurgu yapan İşler, şöyle devam etti: "Seçim öncesine kadar ağır giden rezervasyon akışı, seçimden sonra normale dönmeye başladı. Özellikle iki ana pazarımız olan Almanya ve Rusya’daki rezervasyon akışları artmaya başladı. Akdeniz bölgesinde aynı çanakta olduğumuz İtalya’nın 2023 yılı oda rezervasyonlarının artışı da dikkat çekiyor. Geçen yıla oranla İtalyanlarda yüzde 75 artış var. Bu konuda da turizm pazarındaki çeşitliliğimizi yavaş yavaş artırarak bağımlı olduğumuz iki ana pazarın dışında diğer pazarlarda da yeni artışlara başladık. ’2023 yılı tüm zamanların en iyi yılı olacak’ diye biz şu anda hedefimizi koymuşken, bayram da son derece bereketli geçecek gibi gözüküyor. Şu anda Kurban Bayramı’nda hemen hemen doluluk oranları yüzde 100’e yaklaştı. Son dakika satışlarıyla şu anda hızlı bir satış grafiği görüyoruz. Bu yüzde 100 doluluklar içinde hemen hemen her bölgemizde son yerler için vatandaşlarımız rezervasyonlarını yaptırıyorlar diyebiliriz.”

Vatandaşlara rezervasyon uyarısı

Vatandaşların rezervasyonlarını mutlaka bildik acentalardan yaptırmaları gerektiğini ifade eden İşler, şu uyarılarda bulundu: "Ayrıca oteli arayarak confirme de edebilirler. Bu acentenin otelle çalışıp çalışmadığını kontrol etsinler. Çünkü her bayram özellikle rezidans, villa ve otel kiralamalarında hacker’ların sahte site yaparak vatandaşlarımızı dolandırdıklarını görüyoruz. Bu konuda da bayram vesilesiyle bir kez daha kendilerini uyarmak isteriz."

"Tüm zamanların en iyi yılı"

2022 yılının turizmde tüm zamanların rekorlarının kırıldığı bir yıl olarak tarihe geçtiğini, rezervasyon verilerinin 2023 yılının bu rekorların yenileneceği bir yıl olacağını gösterdiğini belirten Mehmet İşler, “2023 yılında Türk turizmi belki de tüm zamanların en iyi yılını yakalayacak yeni bir rekora imza atıyor. Özellikle geçen senenin mayıs ayına göre Türkiye’de yüzde 16 artış, ilk 5 ayda ise yüzde 24 gibi fazla bir artışla sezona başladık. Bu, 2023 yılının 2022’den ve 2019’dan daha iyi olacağının büyük bir göstergesi. Burada en önemli pazarlarımız olan Rusya ve Almanya yine ardı ardına olarak ilk iki sırayı paylaşıyor. Ama görünen o ki rezervasyon akışı bundan sonra hem deprem hem seçim hem de sınavlardan sonra havaların da hızlı bir şekilde ısınmasıyla devam edecek. Yıl sonunda hedeflediğimiz 60 milyon turist, 55 milyar dolar girdiyi yakalayacağız gibi gözüküyor. Hepinizin bildiği gibi geçen sene 55 milyon turist 45 milyar dolar girdi elde eden Türkiye, bu yıl 2023 turizm stratejisi olarak belirlenen 60 milyon turist, 55 milyar dolar hedefini yakalayacak. Bu Türk turizm tarihinin tüm zamanların en iyi yılı olarak tarihteki yerini alacaktır” dedi.