Fatih Karagümrük’ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov ve eşi Gulnoza Abdurakhimova’nın Sheyha ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Fatih Karagümrük’ün Özbek futbolcusu Otabek Shukurov ve eşi Gulnoza Abdurakhimova’nın Sheyha ismini verdiği bir kız çocuğu dünyaya geldi.

Fatih Karagümrük, Özbek futbolcusu Otabek Shukurov ile eşi Gulnoza Abdurakhimova’nın dünyaya gelen kızları için tebrik mesajı yayımladı. Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan tebrik mesajında, "Futbolcumuz Otabek Shukurov ve değerli eşi Gulnoza Abdurakhimova’nın bir kız çocuğu dünyaya geldi. Otabek ve Gulnoza çiftini tebrik eder, bebekleri Sheyha’ya sağlıklı, mutlu ve uzun bir ömür dileriz" denildi.