Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çıkan ot yangını plastik kasalara sıçrarken yangının kontrol altına alınmasıyla birlikte iş yerlerine sıçraması da önlendi.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Fevzioğlu Mahallesi’nde bulunan Kayseri Hal Kompleksi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre çıkan ot yangını kısa sürede büyüyerek işletmelerin arka kısmında bulunan depo alanlarına yakın olan plastik kasalara sıçradı. Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saat süren çalışmaları sonucunda yangın kontrol altına alındı.

Meydana gelen yangında plastik kasaların büyük kısmı küle dönerken, iş yerlerine sıçramaması da muhtemel bir felaketin önüne geçti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.