Düzce’de 7’ncisi gerçekleştirilen Düzce Otları Festivali’nde dolaşan atlar yoğun ilgi gördü.

Düzce’de şifalı ve yenilebilir otlar ile yöresel ürünlerinin tanıtımı için her yıl yapılan Düzce Otları Festivalinin 7’ncisi, Konuralp Antik Kenti’nde başladı. Düzce’nin dört bir yanında yetişen otların tanıtımının yapıldığı festival sokağına Konur Alp, Osman Gazi ve Akçakoca Beyi’nin at üzerinde figürleri yoğun ilgi gördü.

Festivalin 3 gün boyunca devam edeceğini vurgulayan Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, "Çok anlamlı bir yerde etkinlik yapılıyor. Tarihi antik kentin önündeyiz. Düzce Belediyesi önderliğinde kazı çalışmaları devam ediyor. Tarihiyle, doğal güzelliğiyle zaten güzel olan ilimize Ot Festivali de 7 yıldır ayrı bir güzellik katıyor. Organizasyona destek veren herkese teşekkür ediyorum. Bugün burada dağ çileğinden, ilimizin her türlü otlarına kadar her şey var. Biz herkesi buraya, bu güzellikleri görmeye davet ediyoruz. Festivalimiz 3 gün sürecek. Pazar gününe kadar herkes gelip burada etkinliği görebilir" dedi.