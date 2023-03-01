Manisa’nın 100 bin nüfusu geçen ilçelerinden biri olmasına rağmen ÖSYM sınavları için başka ilçelere gitmek zorunda kalan adaylar artık kendi şehirlerinde sınava girebilecek. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Alaşehir Kaymakamlığı aracılığıyla yaptığı başvuru olumlu değerlendirildi ve bundan sonra ÖSYM sınavlarının Alaşehir’de de yapılmasına karar verildi.

Manisa’nın 100 bin nüfusu geçen ilçelerinden biri olmasına rağmen ÖSYM sınavları için başka ilçelere gitmek zorunda kalan adaylar artık kendi şehirlerinde sınava girebilecek. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün Alaşehir Kaymakamlığı aracılığıyla yaptığı başvuru olumlu değerlendirildi ve bundan sonra ÖSYM sınavlarının Alaşehir’de de yapılmasına karar verildi.

Üniversite sınavları başta olmak üzere, ÖSYM tarafından düzenlenecek olan tüm sınavlar Manisa’nın Alaşehir ilçesinde de yapılabilecek. Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün yaklaşık iki ay önce Alaşehir Kaymakamlığı kanalıyla Üniversiteye Giriş Sınavlarının (AYT, TYT) Alaşehir’de yapılması için başvuruda bulunmuştu. Yapılan değerlendirmeler sonunda ilgili kurumlar, sınavların Alaşehir’de yapılmasına karar verdi. Bu karar Alaşehirlileri ve çevre ilçelerdeki adaylar tarafından sevinçle karşılandı.

"Öğrencilerin motivasyonu etkileniyor"

Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, her yıl Alaşehir ve Sarıgöllü öğrencilerin Salihli’de sınava girmek zorunda kaldıklarını ve sınavların Alaşehir’de de yapılabilmesi için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, "Her yıl Alaşehir ve komşu ilçemiz Sarıgöl başta olmak üzere 8 ilçe öğrencileri Salihli’de sınava girmektedirler. Geleceklerinin belirleneceği önem derecesi çok yüksek olan lise son sınıf öğrencilerimizi, trafik yoğunluğu, yol stresi gibi etkenler motivasyonunu olumsuz yönde etkileyecektir. Verilere göre geçen yıl Salihli’de yaklaşık 7 bin 500 öğrenci sınava girmiş. Öğrencilerimizin yaş itibari ile ilkokul binalarında sınavlara girmeleri başarıyı olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Manisa’da 100 bin nüfusu aşan ve üniversite sınavlarının yapılmadığı tek ilçe Alaşehir’dir. Sınavların Alaşehir’de yapılması halinde hem öğrencilerimiz fiziki olarak uygun binalarda sınava girecekler hem de trafik, yol stresi yaşamayacaklardır. Ayrıca sınavların Alaşehir’de yapılması ile başta Alaşehirli öğrenciler olmak üzere Sarıgöl, Eşme, Buldan, Kula, Salihli ilçesinin bir kısmında yaşayan öğrencilerimiz de bundan yararlanmış olacaklardır. Alaşehir Kaymakamlığı kanalıyla yazılan dilekçemizi değerlendiren, Manisa Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü talebimizi olumlu karşılamıştır. Başta Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü olmak üzere ÖSYM Başkanlığına ve destek veren herkese teşekkür ederiz. Artık öğrencilerimiz, üniversite adayı olan herkes başka ilçede sınava girmek zorunda kalmayacak. Burası 105 binin üzerinde nüfusu olan bir ilçe, komşu ilçe Sarıgöl başta olmak üzere, Kula, Eşme, Buldan gibi ilçelerimizden de öğrencilerimiz buraya gelecektir. Öğrencilerimiz daha erken uyanmak zorunda kalmadan, trafik sıkışıklığı ile uğraşmadan, bir gün önce sınav yerini görmek veya kalmak için başka ilçeye gitmek zorunda kalmayacaklar. Alaşehirli esnaflarımız için de bir ekonomik katkı sağlayacaktır. Bu güzel çalışma başta öğrencilerimiz, ailelerimiz, esnaflarımız olmak üzere tüm vatandaşlarımız tarafından sevinçle karşılanmıştır" dedi.

ÖSYM Koordinatörlüğü’nün, Alaşehir’de sınavların yapılacağı okul müdürleri ile ilk toplantısını 2 Mart günü yapacağı öğrenildi. Toplantıya Alaşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş de katılacak.