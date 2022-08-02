KPSS'de 'sorular çalındı' iddiasına ÖSYM'den yanıt geldi.ANKARA (İGFA) - 2022 Kamu Personeli Seçme Sınavı'ndaki (KPSS) bazı soruların, daha önce bir yayınevinin deneme sınavında yer aldığı iddiaları üzerine bir açıklama yaptı.

ÖSYM, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında "2022 KPSS Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür Sınavı ile Eğitim Bilimleri Sınavı 31 Temmuz 2022 Pazar günü sabah ve öğleden sonra oturumlarında güvenli bir biçimde gerçekleştirilmiştir" denildi.

"SINAV SORULARI AYNI İDDİALARI DA ASILSIZ"

Açıklamada bazı sınav sorularının bir yayınevinin deneme sınavı sorularıyla aynı olduğuna ilişkin sosyal medya platformlarında ortaya atılan iddiaların da incelemeler neticesinde asılsız olduğu anlaşıldığının altı çizildi.