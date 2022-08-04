ÖSYM Başkanı Ersoy, 31 Temmuz'da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiği açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Devlet Denetleme Kurulu (DDK) Başkanı Yunus Arıncı, Kamu Personeli Seçme Sınavı’nın (KPSS) 31 Temmuz'daki oturumlarının iptaline ilişkin, “Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.

DDK Başkanı Yunus Arıncı, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy’un 31 Temmuz’da yapılan KPSS oturumlarının iptal edildiğini açıklamasının ardından sosyal medya hesabından konuya ilişkin paylaşım yaptı. Arıncı paylaşımında, “Kamu vicdanını rahatlatmak ve hiçbir vatandaşımızın kafasında soru işareti kalmaması adına 31 Temmuz’da gerçekleşen KPSS’nin iptaline lüzum görülmüştür. Süreçle ilgili Devlet Denetleme Kurulu olarak şeffaf bir şekilde vatandaşlarımızı bilgilendirmeye devam edeceğiz” dedi.