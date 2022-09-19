Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren adaylara 26 soruluk anket sunularak sınav hakkında görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2022-Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarına giren adaylara 26 soruluk anket sunularak sınav hakkında görüş, öneri ve değerlendirmeleri alındı.

ÖSYM Başkanlığı tarafından, 31 Temmuz’da düzenlenen ancak iptal edildiğinden dolayı yeni takvime göre yeniden yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) Lisans Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının tamamlanmasının ardından sınava giren adaylara ais.osym.gov.tr internet adresinden 26 soruluk anket sunuldu.

Sistemde önce adaylara 2022-KPSS Lisans oturumları için görüş, öneri ve değerlendirmelerinin paylaşmak isteyip istemediği soruldu.

Ardından “Evet, ankete katılmak istiyorum” butonuna tıklayan adayların önüne 26 soru çıktı. Sistemde adaylara sırasıyla şu sorular yöneltildi:

“ÖSYM başvuru merkezinin hizmetlerinden genel olarak memnun musunuz? ÖSYM Çağrı Merkezi hizmetlerinden memnun musunuz? ÖSYM Aday İşlemleri Sistemini (ais.osym.gov.tr) yeterli buluyor musunuz? ÖSYM internet sitesini kullanışlı buluyor musunuz? Sınav binasına nasıl ulaştınız? Sınav binasına, sınav saatinden ne kadar önce geldiniz? Sınav binasına ulaşımda aşağıdaki hangi problemlerle karşılaştınız? Sınav binası girişinde alınan güvenlik önlemlerini yeterli buluyor musunuz? Sınav binası girişinde sınava giriş belgeniz ile nüfus cüzdanınız eksiksiz kontrol edildi mi? Sınav binası içerisinde, sınav salonuna ilişkin yönlendirmeler yeterli miydi? Salon sınav evrakı poşeti adayların önünde açıldı mı? Sınav başlamadan önce görevliler tarafından kurallar yüksek sesle okundu mu? Sınavda dağıtılan kırtasiye seti ihtiyaçlarınızı karşıladı mı? Sınav sırasında tuvalete gitme ihtiyacı duydunuz mu? Bina ve sınav salonlarında kamera uygulamasını gerekli buluyor musunuz? Sınav salonunun sıcaklığı/soğukluğu rahatsız edici miydi? Salon kapasitesi aday sayısıyla uyumlu muydu? Sıraların ölçüleri size uygun muydu? Sınav sırasında rahatsız edici gürültü var mıydı? Eğitim Bilimleri Testi sorularının zorluğu hakkında düşünceniz nedir? Sınav görevlilerinden kaynaklanan kılavuzda belirtilen sınav kurallarına ilişkin bir aykırılık gördünüz mü? Adaydan kaynaklanan kılavuzda belirtilen sınav kurallarına ilişkin bir aykırılık gördünüz mü? KPSS sınavı ’Genel Yetenek Testi’ sorularının zorluğu hakkında düşünceniz nedir? KPSS sınavı ’Genel Kültür Testi’ sorularının zorluğu hakkında düşünceniz nedir? Başvuru tarihi sona ermiş ancak sınavı henüz yapılmamış olan sınavlar için Geç Başvuru imkanı hakkında ne düşünüyorsunuz? KPSS Kılavuzunda, KPSS’ye ilişkin ihtiyaç duyduğunuz bilgileri rahatlıkla bulabildiniz?”