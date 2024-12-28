Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, bu yıl düzenlenen 65 sınava 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu, şehit ve gazilerin birinci derece yakınlarından oluşan 69 bin 771 adayın ücretsiz sınav uygulamalarından yararlandığını söyledi.

ÖSYM Başkanı Bayram Ali Ersoy, ÖSYM’nin 2024 yılı verilerine ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, 2024 yılında 65 sınavda 81 oturum düzenlendiği bilgisini verdi.

2 bin ton kağıt kullanıldı

2024 sınav uygulamalarına 13 milyon 923 bin 380 adayın başvurduğunu aktaran Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Kamu kurum ve kuruluşları için 30 merkezi yerleştirme işlemi yapıldı. Sınavlarda 256 testte toplamda 12 bin 830 soru kullanıldı. Soruların oluşturulması ve bilimsel denetim sürecinde binlerce akademisyen görev aldı. 2024 yılında uygulanan toplam 65 sınavda yaklaşık 2 bin ton kâğıt kullanıldı" ifadesini kullandı.

ÖSYM Başkanı Ersoy, 2 yurt dışı, 3 genel, 91 il, 111 ilçe sınav koordinatörlüğü ve 6 bin adayın aynı anda sınava katıldığı elektronik sınav merkezleriyle adayların ihtiyaçlarına cevap verildiğini vurgulayarak, 245 sınav merkezi ve 14 bin 630 başvuru merkezi ile bu kapsamda faaliyet gösterildiğini, 2024 yılı içinde 6 yeni sınav merkezinin hizmete açıldığını belirtti.

Ersoy, "Sınav evraklarının illere ve ilçelere kadar gönderilmesi, sınav bitimiyle birlikte evrakların merkeze ulaştırılması işlemlerinde 2 bin 503 şehirler arası, 21 bin 503 şehir içi nakliye aracı kullanıldı. Sınavlar için 40 binden fazla bina ve 700 binden fazla salon, 14 milyonun üzerinde kitapçık ve kırtasiye seti, yaklaşık 50 bin el dedektörü kullanıldı. Sınav süreçleri 500 binden fazla kamera ile takip edildi. Yaklaşık 2 milyon kişi sınavlarda görev yaptı" diye konuştu.

"Kadın aday sayısı, erkek aday sayısından fazla"

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy 2024 yılında ÖSYM sınav uygulamalarına katılan en genç adayın 14, en yaşlı adayın ise 85 yaşında olduğunu belirterek, "En fazla aday 18 yaş grubunda ve toplam kadın aday sayısı erkek aday sayısından daha fazla. En fazla başvuru İstanbul’dan gelmiş durumda. Sırasıyla Ankara ve İzmir, İstanbul’u takip ediyor" kaydetti.

2024 yılında ilk defa uygulanan sınavlar

2024 yılında ÖSYM tarafından ilk defa uygulanan sınavlar ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Ersoy, "Gelir İdaresi Başkanlığı Devlet Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (DGUY), Gelir İdaresi Başkanlığı Gelir Uzman Yardımcılığı Giriş Sınavı (GUY), YKS Kapsamında Spor Bilimleri İçin Özel Yetenek Sınavı (ÖZYES), Hukuk Mesleklerine Giriş Sınavı (HMGS), İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) ile Tarım ve Orman Bakanlığı Bitki Koruma Ürünleri Bayi ve Toptancılık Yazılı Sınavı (BKUBTS) bu yıl ilk kez ÖSYM tarafından düzenlendi" ifadelerini kullandı.

"Türkiye’de öğrenim görmek isteyen öğrenci sayısı artıyor"

Türkiye’de öğrenim görmek isteyen yabancı öğrenci sayısının her yıl arttığına dikkat çeken ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, şunları kaydetti:

"Eşit, adil ve şeffaf bir ölçme süreciyle nitelikli yabancı öğrencilerin üniversitelere kabulünde standartlaşma sağlandı. Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı

(TR-YÖS) Türkiye dahil 37 ülkede yapıldı. 2023’te başlanan TR-YÖS sınav uygulamalarına şimdiye kadar 80 bine yakın yurt dışından öğrenci katıldı. 2025’te uygulanmasına başlanacak olan 4 Beceri Temelli Türkçe Sınavı geliştirme çalışmaları devam ediyor. Uluslararası düzeydeki uygulamalarımıza katkı sağlayacak çok kıymetli bir protokolü de bu yıl içerisinde gerçekleştirdik. Ülkemizin uluslararası alanda doğru temsili, kurumlar arası deneyim ve iş birliği amacıyla ÖSYM Başkanlığı ile Yunus Emre Enstitüsü arasında protokol imzalandı."

YKS’ye 3 milyon 120 bin aday başvurdu

ÖSYM Başkanı Ersoy, "2024 yılında en fazla adayın başvurduğu sınav 3 milyon 120 bin 870 adayla Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) oldu. YKS oturumları için 5,5 milyona yakın soru kitapçığı basıldı. 2024-YKS, 245 sınav merkezinde uygulandı. U18 Futbol Milli Takımı sınav tarihinde Hırvatistan’da kampta olduğu için milli sporcularımıza bulundukları yerde sınav imkânı sağlandı. Toplam 3 oturumda uygulanan testlerde 680 soru soruldu" ifadelerine yer verdi.

ÖSYM Başkanı Ersoy, Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) süreciyle ilgili de şunları aktardı:

"KPSS süreci 14 Temmuz’da yapılan Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuyla başladı, 22 Eylül’de yapılan Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testiyle son buldu. 2024 yılında ortaöğretim, ön lisans ve lisans düzeyinde olmak üzere tüm alanlarda KPSS uygulamaları başarılı şekilde gerçekleştirildi."

"154 bin 512 engelli aday sınavlara başvurdu"

ÖSYM Başkanı Ersoy, engellerinden bağımsız olarak her adayın barındırdığı bilgi ve becerilerin ölçülebilmesini önemli bir amaç olarak kabul ettiklerini söyledi.

Adayların engel durumlarına göre nasıl bir desteğe ihtiyaç duyduklarını ve sınav sırasında bunun hangi araçlarla sağlanacağını belirlediklerini anlatan Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Engeli, sağlık sorunu ve özel durumu bulunan adaylara gerektiğinde bulundukları yerde hizmet veriyoruz. Türkiye’nin her yerine, sınavların engelliler için belirlenen kurallara uygun olarak yürütülüp yürütülmediğini kontrol etmek için merkezden ÖSYM engelli temsilcileri gönderiyoruz. 2024’te ÖSYM Başkanlığı tarafından yapılan sınavlara 154 bin 512 engelli, sağlık sorunu veya özel durumu bulunan aday başvurdu. Ayrıca 28 Nisan’da Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (EKPSS) düzenlendi. Sınava katılan adaylar, engel durumlarına ve sınav salonlarına erişim durumlarına uygun sınav salonlarına atandı. Adayların öğrenim düzeyleri ve engel grupları için ayrı soru kitapçıkları kullanıldı. Adaylara 9, 16 ve 18 punto kitapçık hazırlandı. 11 bin 115 aday okuyucu, 15 bin 789 aday ise işaretleyici yardımı aldı."

"Şehit ve gazi yakınlarından sınav ücreti alınmıyor"

Şehit ve gazi yakınlarına sağlanan kolaylıkların toplumun milli birlik ve beraberlik duygusunu güçlendirdiğinin altını çizen ÖSYM Başkanı Ersoy, "Vatanın bağımsızlığı ve güvenliği uğruna feda-i can eyleyen şehitlerimizin geride bıraktığı ailelerine ve gazilerimize gösterilen özen toplumsal dayanışma ruhunun bir yansımadır. ÖSYM sınavlarına başvuruda bulunan şehit ve gazilerin eş ve çocukları ile gazilerimizden sınav ücreti, başvuru hizmet ücreti ve yerleştirme ücreti alınmadı. 2024 yılında 69 bin 771 kişi sunulan bu imkândan faydalandı" ifadelerini kullandı.

"19 sınav elektronik ortamda uygulandı"

10 farklı yabancı dilde elektronik sınav yapıldığını aktaran Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "2023 yılında Eczacılıkta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (EUS) ve Eczacılık Alanında Yurtdışı Yükseköğretim Diploma Denkliği İçin Seviye Tespit Sınavı (STS Eczacılık) uygulamalarının ilk kez elektronik ortamda yapılmasıyla, yabancı dil sınavı dışında farklı sınavlar elektronik ortama taşınmış oldu. 2024 yılında GUY ve DGUY sınavları elektronik ortama dahil edildi" şeklinde konuştu.

Kağıt tabanlı sınavdan elektronik uygulamalara geçiş artıyor

2024 yılında 12 e-YDS, 3 e-YÖKDİL, EUS ve STS Eczacılık, GUY ve DGUY ile toplam 19 sınavın elektronik ortamda uygulandığını kaydeden ÖSYM Başkanı Ersoy, şunları kaydetti:

"Bu sınavlara 50 binin üzerinde aday katıldı. Electronic Test of English Proficiency (e-TEP) uygulaması için 7 kez deneme sınavı yapıldı ve sınavlarda 462 soru kullanıldı. Dört Beceri Temelli Türkçe Yeterlik Sınavı’nın 4 deneme testi yapıldı ve testlerde 224 soru kullanıldı. Her iki sınav da 2025 yılında uygulanmaya başlayacak ve ülkemizin uluslararası markası olacak. 2025 yılında kâğıt tabanlı olarak uygulanan farklı sınavları dijital ortamda uygulamak, yeni sınavları elektronik ortama adapte etmek ve ÖSYM’nin e-sınav kapasitesini arttırmak istiyoruz."

ÖSYM Hatıra Ormanı oluşturuldu

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Doğal kaynakların korunması ve gelecek nesillere daha yaşanabilir dünya bırakma amacıyla "ÖSYM Başkanlığı 50’nci Yıl Hatıra Ormanı" oluşturmak için 1500 fidan dikildi. Gelecek nesillere yeşil bir çevre bırakmak istiyoruz. ÖSYM’de kaynakların verimli kullanılması ve çevre koruma bilincinin gelişmesi amacıyla sıfır atık hedefleri belirlenmiş, bu amaçla yapılan çalışmalar uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda 2024 yılı boyunca; yaklaşık bin litre bitkisel atık yağ ve yaklaşık 5 bin kg karışık atık (kâğıt, plastik, cam) ayrıştırıldı ve geri dönüşümü gerçekleştirildi" ifadelerini kullandı.

35 bin CİMER başvurusu cevaplandı

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, "Adaylar CİMER aracılığıyla, çağrı merkezini arayarak ve dilekçe ile ÖSYM’ye sorularını ve taleplerini iletmektedir. Bu kanallar üzerinden gelen başvurular değerlendirmeye alınmış, çözüm odaklı iletişim sağlanması amaçlanmıştır. Bu kapsamda 2024 yılında yaklaşık 600 bin çağrı, 45 bin dilekçe ve Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezinden gelen 35 bin başvuruya cevap verildi" bilgisini paylaştı.

Dijitalleşme ve Yapay Zeka

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Bayram Ali Ersoy, ÖSYM’nin dijitalleşme hedefleri hakkında bilgi verdi. Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

"ÖSYM ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi ve ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi denetimlerini başarıyla tamamladı ve bu denetimler ÖSYM’nin uluslararası standartlara uygunluğunu bir kez daha tescilledi. Ayrıca, 2025 yılında uygulamaya alınması planlanan Bütünleşik Kalite Yönetim Sistemi (BKYS) için yürütülen veri entegrasyon çalışmaları başarıyla tamamlandı ve sistemin altyapısı hazır hale getirildi. ÖSYM, dijitalleşme vizyonunun bir parçası olarak yapay zekâ teknolojilerini de sınav süreçlerine entegre etmeyi hedefliyor. Bu kapsamda soru üretiminde yapay zekâ kullanımını da hedefliyoruz. Sınav değerlendirme süreçleri de daha verimli hale getirilecek. Zaman ve insan kaynağı yönetimi optimize edilecek. Bu süreçlerde insan faktörü tamamlayıcı bir unsur olacak, denetim aşamalarında yer alacak."

ÖSYM Akademi ve Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu

ÖSYM Akademi ile ilgili bilgi veren ÖSYM Başkanı Ersoy, konuşmasına şöyle devam etti:

"2024 yılında kurduğumuz ÖSYM Akademi kurumumuz için çok önemli bir kazanım olacak. ÖSYM Akademi, sınavların hazırlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi süreçlerine bilimsel veriler ışığında katkı sunacak ve yenilikçi sınav yaklaşımlarını geliştirmeye katkı sağlayacak. ÖSYM’nin bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyarak kurumsal kimliğini güçlendirme misyonunu ileriye taşıyacak. Ölçme ve değerlendirme alanındaki araştırmaların takip edilmesi ve geliştirilmesi için önemli bir merkez olarak faaliyet gösteren Akademi, ÖSYM’nin bilgi ve birikimini ulusal ve uluslararası platformlara taşıyarak kurumsal kimliğini güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

Bu kapsamda, Millî Eğitim Bakanlığı (MEB) ve ÖSYM iş birliğiyle 4-6 Ekim 2024 tarihleri arasında Ankara’da Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu düzenlendi.

Sempozyumda, dijitalleşme, yapay zekâ tabanlı ölçme ve değerlendirme uygulamaları, elektronik sınav sistemlerinin yaygınlaştırılması gibi konular ele alındı. Sempozyumu çok sayıda ülkeden ölçme ve değerlendirme hocaları, uzmanlar yakından takip etti. Türkiye’deki ve dünya genelindeki sınav uygulamalarına güncel bakış açıları sunulması hedeflendi. Önümüzdeki yıllarda da bu tür bilimsel çalışmalar ve yenilikçi yaklaşımlara yoğunluk verilerek sınav sistemlerine katkı sunmayı sürdüreceğiz. Uluslararası Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Sempozyumu’nu bu çerçevede geleneksel hale getirmeyi hedefliyoruz."