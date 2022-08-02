Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde yer alan Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimlerine katılan kursiyerler, Bursa Serbest Bölge ziyareti gerçekleştirerek teorik bilgilerini pekiştirdi.

Osmangazi Belediyesi Meslek Edindirme Kursları (OSMEK) bünyesinde yer alan Dış Ticaret Uzmanlığı eğitimlerine katılan kursiyerler, Bursa Serbest Bölge ziyareti gerçekleştirerek teorik bilgilerini pekiştirdi.

İstihdam seferberliğine yönelik çalışmalarını aralıksız sürdüren Osmangazi Belediyesi, genç girişimcilere destek vermeye devam ediyor. OSMEK’in en fazla ilgi gören kurslarından olan Dış Ticaret Uzmanlığı Kursu’na katılanlar, bu alanda kendilerini geliştirecek bilgilere sahip oluyor. Bunun yanı sıra fabrika ziyaretleri gerçekleştiren kursiyerler, günümüzde firmaların ithalat ve ihracat departmanlarının öne çıktığını söylüyor.

Dış ticaretin geleceğin mesleği olduğunu kaydeden kurs eğitmeni Selda Özyeşil, “Serbest bölgeler, ekonomik üretim ve ticaretin yoğun şekilde yapıldığı yerlerdir. Aynı zamanda bu bölgeler her zaman özel statüye sahiptir. Bizler, bu çerçevede kursiyerlerimizle Gemlik’e giderek fabrika ziyaretleri gerçekleştirdik. İthalat ile ihracatın uygulamalarını yerinde görüp, yetkili kişilerin bilgilerinden faydalandık. Kursiyerlerimize bu fırsatı sunan Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar’a teşekkür ediyorum. Vaktini değerli geçirmek isteyen herkes eğitimlerimize katılabilir” dedi.