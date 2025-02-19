Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Şubat Ayı Kültür Takvimi doğrultusunda gerçekleştirdiği etkinliklerine, "Türk Edebiyatında Sakarya" konulu söyleşi programıyla devam edecek. Prof. Dr. Mustafa İsen ve Şair Ercan Yılmaz’ın konuşmacı olarak katılacağı program, 20 Şubat Perşembe günü OSM’de gerçekleştirilecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Ayı Kültür Takvimi, birbirinden değerli konu ve konuklarla misafirlerini ağırlamaya devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi, bu çerçevede gerçekleştirdiği etkinliklerine son olarak "Türk Edebiyatında Sakarya" konulu söyleşi programıyla devam edecek. Buluşmaya Prof. Dr. Mustafa İsen ve Şair Ercan Yılmaz konuşmacı olarak katılacak. 20 Şubat Perşembe günü Ofis Sanat Merkezi’nde (OSM) gerçekleştirilecek olan program, saat 19.00’da başlayacak.