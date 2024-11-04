Alanya Üniversitesi, Osmanlı mutfağının zengin mirasını keşfetmek isteyen öğrenciler ve gastronomi meraklıları için anlamlı bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Gastronomi dünyasının önde gelen isimlerinden Şef Yunus Emre Akkor, “Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri” başlıklı sunumunda Osmanlı saray mutfağının inceliklerini ve halk mutfağının derinliklerini öğrenci ve akademisyenlerle paylaştı.

“Geleneksel tarifler, günümüz gastronomisiyle buluştu”

Alanya Üniversitesi Şebnem Köseoğlu Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen sunuma, öğrenciler ve akademisyenler yoğun ilgi gösterdi. Sunumunda Türk ve Osmanlı mutfak kültürünün tarihsel yolculuğunu detaylandıran Şef Yunus Emre Akkor, öğrencilere Osmanlı Cihan Devleti’nin çok kültürlü yapısını ve bunun mutfak üzerindeki etkilerini anlattı. Şef Akkor, Osmanlı mutfağına dair tarihi tarifler ve pişirme tekniklerini anlattı, bu değerli mirasın modern mutfaklarda nasıl yeniden yorumlanabileceğine dair ilham verici ipuçları verdi. Şef Akkor, Osmanlı mutfağının sağlıklı yönlerine dair ilginç bilgiler de paylaştı.

“Öğrenciler için ilham kaynağı”

Ünlü Şef Akkor, söyleşi sonunda genç gastronomi öğrencilerinin sorularını yanıtlayarak, sektöre dair deneyimlerinden yola çıkarak yol gösterici tavsiyelerde bulundu. Genç şef adaylarına mesleğin dinamikleri ve zorlukları hakkında kapsamlı bilgiler aktaran Akkor, geleneksel mutfak kültüründen ilham alarak özgün tarifler geliştirmelerinin önemine dikkat çekti. Alanya Üniversitesi’nin gastronomi bölümüne ait mutfak ve gıda laboratuvarlarını da ziyaret eden Akkor, bölümün eğitim imkanlarını oldukça başarılı bulduğunu ifade etti. Ünlü şef, üniversitenin genç gastronomi öğrencilerine sağladığı modern imkanların etkileyici olduğunu belirterek, bu tür eğitim desteklerinin sektördeki nitelikli iş gücüne önemli katkılar sağladığını vurguladı.

“Eğitime kültürel perspektif kazandırıyoruz”

Alanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, etkinlikle ilgili görüşlerini dile getirdi. Üniversitede düzenlenen gastronomi etkinliklerinin öğrencilerin eğitimine ve kültürel gelişimlerine katkı sağladığını ifade eden Prof. Dr. Yazıcı, “Üniversitemiz, eğitim anlayışını yalnızca teorik bilgilerle sınırlamayıp öğrencilerimizin alanında önde gelen isimlerle birebir etkileşime geçmesini sağlayan etkinliklere büyük önem veriyor. Yunus Emre Akkor’un katılımıyla gerçekleştirdiğimiz ‘Bir İmparatorluğun Mutfak Hikayeleri’ etkinliği sayesinde öğrencilerimiz, Osmanlı mutfağının köklü geleneklerini tanıma fırsatı buldu. Bu, hem yerel değerlerimizi sahiplenme hem de bu zenginliği geleceğe taşıma adına onlara ilham verdi” dedi.