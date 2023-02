Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremler sonrası evlerini kaybeden vatandaşlar, Bursa’nın Yenişehir ilçesinde en iyi şekilde misafir ediliyor.

Yaşanan depremler sonrası Yenişehir’e gelen 143 aile 534 depremzede vatandaş, yetkililer tarafından ‘Evinize hoş geldiniz’ denilerek karşılandı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Belediye Başkanı Davut Aydın, "Öncelikle ilçe halkımıza şahsım ve belediyemiz adına teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. İlçemize gelen depremzede vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak için her türlü desteği el birliği ile sağlıyoruz. Depremin olduğu 6 Şubat’tan bu yana Yenişehir’den toplam 47 tır malzeme ile 33 adet içi yardım malzemesi dolu konteyner deprem bölgelerinde bulunan AFAD merkezilerine teslim edilmiştir. Bunun yanı sıra ilçemize yakınları vasıtası ile gelen depremzede vatandaşlarımız tek tek ziyaret edilerek, bütün ihtiyaçları giderilmektedir" dedi.

Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse’nin önderliğinde depremzede vatandaşları kendi evlerinde gibi hissetmeleri için her türlü kolaylıkların sağlandığını da belirten Başkan Aydın, "Kaymakamlık, Belediye, İlçe Milli Eğitim, Sosyal Hizmetler İlçe Müdürlüğümüzden ekipler tüm depremzede vatandaşlarımızı evlerinde ziyaret edip, başta gıda olmak üzere tüm ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Giden ekiplerin içinde rehber öğretmenlerimiz de görev yapıyor ve rehberlik hizmeti veriliyor. Gelen her vatandaşımız kendi hemşehrimiz gibi karşılanıyor ve misafirperverliğin en güzel örneği sergileniyor. Gelen her vatandaşımıza yaptığımız ziyaretlerde bütün istekleri ve ihtilaçları sorulup bunlar anında gideriliyor. Engelli bir vatandaşımıza hasta karyolası ve yatağı verildi. Bunun yanı sıra 60 öğrencimiz ilçemizin çeşitli okullarına yerleştirildi. Bunların okul kıyafetleri ve kırtasiye malzemeleri temin edildi. Bundan sonra da gelen tüm vatandaşlarımızla aynı şekilde ilgilenmeye ve ihtiyaçları giderilmeye devam edilecektir" diye konuştu.

Hatay İskenderun’dan Yenişehir’e gelen depremzede Şenay Çamlı da, kısa sürede Yenişehir’de çok güzel günler geçirdiğini belirterek, "Gerek Yenişehir Kaymakamı Rahmi Köse ve gerekse Belediye Başkanı Davut Aydın bizi kendi evimizde gibi hissettirmek için ellerinden geleni yaptılar. Allah herkesten razı olsun. Yenişehir’den ayrılıp memleketim olan İskenderun’a gideceğim ama yüreğim ve dualarım hep Yenişehir’de kalacak. Allah bütün Türk milletinden ve Yenişehir halkından razı olsun. Rabbim kimselere böylesi acıları bir daha yaşatmasın" dedi.