Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir ilçesine tarihin en büyük spor yatırımları yapılıyor.

Osmanlı’nın ilk başkenti olan Yenişehir ilçesine tarihin en büyük spor yatırımları yapılıyor.

Özellikle eğitim ve spora büyük hizmetler kazandıran Yenişehir Belediyesi son olarak ilçeye 30 milyon lira değerinde spor tesisleri yapılacağını açıkladı.

2019 Yerel seçimlerinde göreve gelen Belediye Başkanı Davut Aydın, eğitim ve spor alanında birçok projeyi hayata geçirirken; son olarak Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’ndan Yenişehir’e yapılması planlanan 30 milyon liraya yapılacak yatırımlar için onay aldı.

Başkan Aydın, “Dünya Göçebe oyunları sonrası ilçemizde bulunan Matay spor tesislerimizde Gençlik ve Spor Bakanımız ve beraberindeki heyeti misafir etmiştik. Tesislerimizi gezen ve bizleri tebrik eden Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na Yenişehir’de gençlerimiz için yapmak isteğimiz projeleri iletmiştik. Kendileri bu tip güzel projelerin hayata geçmesi için Bakanlık olarak üzerlerine düşen ne varsa yerine getireceklerini ifade etmişlerdi. Bakanımızın onayı ile ilçemize kapalı spor salonu, kapalı yüzme havuzu, iki halı saha tesisi, iki voleybol ve basketbol sahası yapılacağı müjdesini aldık. Yapılan tesislerin 30 milyon liraya mal olacağı tarafımıza açıklandı” diye konuştu.

Başkan Aydın, “ İlçemiz ve gençlerimiz adına bu önemli projelerin hayata geçmesinde bizlerden desteklerini esirgemeyen Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na şahsım ilçem ve geleceğimizin teminatı olan çocuklarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.