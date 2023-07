Osmanlı Devleti döneminde gözde tayların yetiştiği Eskişehir’in Mahmudiye ilçesi eski günlerini ararken, at yetiştiriciliği yapan Yenel Kaya, TJK’ya ait yarış atı yetiştirme istasyonunun yeniden açılması gerektiğini söyledi.

Eskişehir’in Mahmudiye ilçesinde yer alan Türkiye Jokey Kulübü (TJK) Pansiyon Alanı içindeki yarış atı yetiştirme istasyonu, Osmanlı Devleti döneminde at çiftliği şeklinde hizmet verirken, Kurtuluş Savaşı’ndan sonra yenilenerek yarış atı yetiştirmeye başladı. Bölgenin ikliminden dolayı geçmişten günümüze at yetiştiricilerinin gözdesi haline geldi. Ancak bölgedeki üreticiler at yetiştirme şartlarının zorlaştığını iddia etti. Eskişehirli siyasilerin de ilçeye karşı gerekli ilgiyi göstermediğini belirten at yetiştiricileri, kaliteli tayların yetişmesi için ilçeye yeniden ilgi gösterilmesini istedi.

“Atlarımızın fiyatı da iki kat aşağıya düştü”

İlçede at yetiştiricisi olan Yenal Kaya, konuyla ilgili olarak, “1800’lerde Osmanlı Devleti’nin son dönemine kadar bizim bildiğimiz kadarıyla burada at çiftlikleri varmış. Yetiştirilen atlar akıncılara erkek atları binek atı olarak vermişler. Kurtuluş Savaşı’ndan sonra buralar ıslah edilerek yarış atı yetiştirme istasyonlarına döndürülmüş. Türkiye’nin en büyük ve en iyi atların yetiştiği yer Mahmudiye’dir. Havası, suyu ve toprağından dolayı atalarımız burayı boşuna seçmemiş. Eskişehirli siyasilerin buralara ilgisi yok. Eskişehir’in 2-3 tane bakanı olsa çok şey değişir. İki sene önce aldığımız yonca fiyatı şu anki aldığımızın iki üç katına çıktı. Atlarımızın fiyatı da iki kat aşağıya düştü. Yarışlarda kazanılan limitler sabit kaldı. Kazanılan para giderleri karşılamıyor. Talebi karşılamıyor, düşüyor. İstanbul’daki yarışlarda kazanılan para yüksek olursa, oradaki sektör iyi çalışırsa burası da iyi çalışır. Çünkü biz bir zincirin bir halkasıyız” dedi.