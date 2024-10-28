Munzur Üniversitesinde görevli Doç. Dr. İlyas Kayaokay, bir müzayedede Osmanlı dönemine ait nadir bir ’Tılsımlı padişah gömleği’ satın aldı. Gömleğin, giyen kişiyi kötülüklerden ve hastalıklardan koruduğuna inanılan önemli bir Osmanlı mirası olduğunu belirten Kayaokay, bu tarihi eseri Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek istiyor.

Munzur Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. İlyas Kayaokay, bir müzayedede Osmanlı dönemine ait ’Tılsımlı padişah gömleği’ olarak bilinen nadir bir eseri satın aldı. El yazması tarihi eserler üzerine yaptığı çalışmalarla bilinen Kayaokay, Osmanlı Cihan Devletinin en gizemli ve merak uyandıran objelerinden biri olarak kabul edilen padişahlar ve devlet büyükleri tarafından giyildiği düşünülen bu tılsımlı gömleği, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a takdim etmek istediğini açıkladı. Gömleği giyen kişiyi kötülüklerden ve hastalıklardan koruduğuna, ona manevi güç verdiğine inanılan bu eserlerden çok azının günümüze ulaştığını ifade eden Kayaokay, yalnızca Topkapı Sarayı gibi bazı müzelerde görülebilen bu gömleği alarak Osmanlı kültürünün manevi mirasını yaşatmayı hedeflediğini ifade etti.

’’Osmanlı’dan kalma objelere karşı ilgim vardı’’

Tılsımlı gömleğin kişiyi koruduğuna inanıldığını ifade eden Doç. Dr. İlyas Kayaokay, ’’Yıllardır el yazması eserler üzerinde çalışmalar yürütmekteyim. Sahaflar, müzayedeler ve el yazması eserleri topluyordum. Ayrıca Osmanlı’dan kalma objelere karşı ilgim vardı. Çeşitli, tılsımlı ve şifalı eserler topluyorum. Bir müzayede de denk geldiğim bir gömlek gördüm ve bu gömlek ilgimi çekti. Bunun başta orijinal olamayacağını düşündüm, alırken de böyle bir niyetle almadım. Eser geldiği zaman gördüm ki, bazı karineler mevcut. Boyalarından, fırça izlerinden, Osmanlı döneminde yapılmış tılsımlı, padişah gömleklerini incelediğimde bunun orijinal olabileceği yönünde bir ihtimal oldu. Bilirkişinin incelemesi gerekiyor. Fakat Osmanlı’da padişah gömleklerinin varlığını biliyoruz. Biz, Cem Sultan, 3. Murat, 2. Selim ve 3. Mehmet adına tılsımlı gömleklerin var olduğunu biliyoruz. Tılsımlı gömleklerin, kişiyi koruduğuna inanılan, şifa veren, savaşlarda onu muzaffer kılan hizmet taşıdığı amacı var. Bu gömlekler tek bir kişini kaleminden çıkmaz. Bunlar aynı zamanda sanat eseri. Bu yapılırken, ilk başta sarayın müneccimleri padişahın eşref saatini tayin etikten sonra gömlek yazılmaya başlanıyor. Cem Sultan için yapılan tılsımlı gömlekte 30 Mart 1477 yılında başlıyor, yine 29 Mart 1480 yılında yapımı tamamlanıyor. Yine Atatürk için yapılan gömleğin varlığı söz konusu’’ dedi.

Gömleği Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hediye etmek istediğini dile getiren Kayaokay, ’’Bunlar böyle dervişler, şeyhler, hattatlar, nakkaşlar ve müneccimlerin iş birliği ile hazırlanan eserler. Ayetler seçilir, vefkler yapılır ve gömleğe nakşedilir. Çeşitli kabalistik işaretler yine gördüğümüz şekil ve motifler. Bu çok canlı bir tılsımlı gömlek. Kağıt gibi bir kumaştan (aharlanmış) yapılmış. Bu tür gömlekler tek bir defa giyilir, şifa verdiğine inanılır. Ben bu gömleğin yükünün ağır olduğunu düşünüyorum. Orijinal ise paha biçilemez bir şey. Çünkü örneklerine, Topkapı Sarayı Müzesinde anca rastlayabiliyoruz. Böyle şahısların elinde çok az mevcut. Ben naçizane kendime layık görmüyorum, muhafaza edemem çünkü benim için çok kıymetli. Yapımı ve kesimine de bakıldığında devletimizin tepesindeki Cumhurbaşkanımıza layıktır diye düşünüyorum. Eğer tensip buyururlarsa kendilerine takdim etmek isterim. Aynı zamanda en az 300 senelik olan Kur’an-ı Kerim ile tılsımlı gömleği Cumhurbaşkanımıza takdim etmek isterim” diye konuştu.