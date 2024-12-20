Sakarya’da Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan cami, 2 yıl süren restorasyon çalışmalarının ardından yeniden ibadete açıldı.

Taraklı ilçesinde Osmanlı Padişahı Yavuz Sultan Selim’in vezir-i azamı Yunus Paşa tarafından 1516 yılında Mimar Sinan’a yaptırılan cami, 508 yıldır ilk günkü gibi ayakta duruyor. Kubbesinin kurşunla kaplanması ve taş bloklar arasındaki bağlantıya demir yerine kurşun dökülmesi sebebiyle halk arasında "Kurşunlu Cami" olarak bilinen Yunus Paşa Cami, yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi görüyor. Birçok deprem görmesine rağmen sağlamlığını koruyan camii, ortaya çıkan yıpranmalardan kaynaklı Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 2022 yılında restorasyona alındı. Çalışmalar çerçevesinde caminin kurşun üst örtü kaplamasında meydana gelen bozulmalar ve pencere açıklıklarındaki çatlakların onarımı için rölöve ve restitüsyon çalışması yapıldı. İşlemleri tamamlanan cami bugün yeniden ibadete açıldı.

“Bu eserlerimizi de bizden sonraki nesillere de emanet edeceğiz”

Bu tür eserlerin vatandaşların hizmetine sunulması gerektiğini belirten Sakarya Valisi Rahmi Doğan, “Bu ecdat yadigarı eserlerin tekrar milletimizin hizmetine sunulması için gayret ve emek gösteren, bütçe ayıran başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere tüm yetkililere şükranlarımızı sunuyorum. Bu esereler bizim milletimizin burada yüzyıllarca yapmış olduğu bu milletin tapusudur. O yüzden bunları ayakta tutmamız lazım. Son yıllarda bu eserlere çok ciddi kaynaklar aktarılıp hepsi ayağa kaldırıldı. Bu eserlerimizi de bizden sonraki nesillere de emanet edeceğiz. Ben ilk geldiğimde de bu camiyi gördüm ve gezdim. Vakıflar Bölge Müdürlüğüne yapmış olduğu bu çalışmalardan dolayı teşekkür ediyorum. Biz Sakarya Valiliği olarak bu tür eserlerin ayağa kaldırılması için büyük gayret gösteriyoruz. Hem bu caminin restorasyonu için hem ilçe belediyesinin yapmış olduğu diğer restorasyon çalışmalarına da katkı sağlamak için elimizdeki imkanları sonuna kadar kullanıyoruz. Bu camiye biz Sakarya Valiliği olarak 5 milyon TL kültür varlıkları fonundan buraya destek verdik. Bu eserler bizim ecdadımızın yadigarı. Bu eserlerimize bakacağız. Herkese hayırlı cumalar diliyorum” dedi.

“Camimiz özgün malzemelerle tamamen yenilendi”

Caminin restorasyon çalışması hakkında bilgi veren Bursa Vakıflar Bölge Müdürü Haluk Yıldız, “ 2022 yılında onarımına başladığımız restorasyon çalışmalarımız 2 yıllık özenli çalışmalarımız sonrası sona erdi. Bugün Cuma namazı sonrasında ibadete tekrar açılıyor. Taraklı Yunus Paşa Camisi, 1516-1517 yılları arasında yapılmış bir camimizdir. 1516 yılında Mısır seferine çıkan Yavuz Sultan Selim tarafından ordunun burada konaklamasıyla birlikte burada 35. Osmanlı Sadrazamı olan Yunus Paşa tarafından yaptırılmıştır. Halep ve Şam seferlerine giden ordunun burada dönüşte ridaniye seferi dönüşünde de bu caminin hizmet verdiği bilinmektedir. 2022 yılında onarım çalışmalarına başladığımız Yunus Paşa Camii’nde kubbedeki kurşun örtü deforme olmuştu. Kurşun örtünün yenilenme çalışması yapıldı. Minaredeki kurşun örtüler de ekonomik ömrünü tamamen yitirmişti. Cami içerisinde 1961 ve 1993 yıllarında yapılan restorasyon çalışmalarında çimento malzeme kullanılmış. Çimento malzemelerin arındırılmasıyla özgün malzemelerle camimiz tamamen yenilendi. Kalem işleri özgün kalem işleri ile tekrar canlandırıldı. Döşemelerdeki ahşaplar yenilendi. Caminin statik güvenliği için enjeksiyon uygulaması yapıldı. Statik güçlendirmeler yapıldı. Şadırvan ve hazinede de taşların temizliği yapıldı. Şadırvanın ahşap taşıyıcısı yenilendi. Özgüm olan malzemelerimiz ise korundu” diye konuştu.