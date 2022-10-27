Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’te nar hasadı başlarken, sarayının nar ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sinin karşılandığı narın pekmezi de yapılmaya başlandı.

Osmanlı Devleti’nin kurulduğu topraklar olan Bilecik’te nar hasadı başlarken, sarayının nar ihtiyacının yaklaşık yüzde 50’sinin karşılandığı narın pekmezi de yapılmaya başlandı.

Bilecik’in İnhisar ilçesinde yetişen ve ’Deve Dişi Nar’ olarak adlandırılan narın hasadına başlandı. Bu yıl bölgede 5 bin ton nar hasadı beklenirken, üretici bu yıl rekolteden memnun. Nardan kentte değişik ürünler yapılmaya da başlarken bunlardan en ilgi çekeni nar pekmezi oldu.

"Nar pekmezi yapmak için 2 gün uğraş verildi"

Şeyh Edebali Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Gıda İşletme Bölümü öğretim görevlisi Mesut Kaplan, Osmanlı Devleti zamanında ’Ertuğrul Sancağı’ olan Bilecik’te nar üretiminin yüksek olduğu Osmanlı Sarayı’nın bu meyve ihtiyacını büyük bir bölümünü buradan karşıladığı söyledi. Kaplan, İnhisar ilçesinde yetişen ve ’Deve Dişi Nar’ olarak adlandırılan nardan pekmez yapmaya başladıklarını anlatarak, sözlerine şöyle devam etti;

"Çalışmalarına 1 gün önceden başladık. Pekmezi arıtmak için özel bir toprak temin ettik. Bir akşam bu pekmez toprağı içerisinde nar suyumuz bekledi ve ertesi gün, 1 gün boyunca kaynatıyoruz. Daha öncesinde narın tanelerini tek tek ayıkladık, sıktık, çekirdeklerini tohumlarını ayırıp kuruttuk. Onlardan da başka bir ürün haline getiriyoruz. Suyunu kaynatıp nar ekşisi ve nar pekmezi yaptık. Bu şu anda nar pekmezi olmak üzere. Kıvamı olmak üzere ardından soğumaya bırakıp dolaba alacağız."

"Hedefimiz İnhisar narını tanıtmak"

Kaplan açıklamasının devamında, "Burada bizim hedefimiz İnhisar narı oldukça ünlü bir nar ve onu tanıtmak. Lezzetli ve bölgenin tarımsal ekonomisi için değeri olan bir ürün. Bu ürünü farklı alanlarda kullanmak mümkün. Sadece taze olarak dışarıya hallere giden ürünün her şeyini değerlendireceğimizi göstermiş olduk. Bütün meyvelerden pekmez yapılabilir. Nar pekmezi özel bir ürün. Antioksidan özelliği ve diğer bir takım hastalıklara karşı koruyucu özellikleri olduğu için pekmezin biraz daha fazla önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden nar pekmezi yapılmalı" dedi.

"Osmanlı Devleti zamanında nar ihtiyacı önemli ölçüde Ertuğrul sancağından karşılanırmış"

Kaplan son olarak, "Osmanlı Devleti zamanında nar ihtiyacı önemli ölçüde Ertuğrul sancağından yani bu bölgeden gidiyordu. Ama sadece İnhisar’dan değil nar üretimi çok değişik alanlarda mevcuttu. Ertuğrul sancağı geniş bir alanı kapsıyordu. Bursa’nın Yenişehir, İnegöl ilçelerini de kapsıyordu. Bilecik’in iç sınırı daha fazlaydı. Nar ihtiyacının genelde bu bölgeden gittiğini söyleyebiliriz. Daha sonra nar değişik bölgelerden de gitmiş ama en iyi narların bu bölgede yetiştiğini söyleyebiliriz. Bütün meyvelerden pekmez yapılabilir. Nar pekmezi özel bir ürün. Antioksidan özelliği ve diğer bir takım hastalıklara karşı koruyucu özellikleri olduğu için pekmezin biraz daha fazla önemli olduğunu söyleyebiliriz. Bu yüzden nar pekmezi yapılmalı" ifadelerine yer verdi.