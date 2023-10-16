Sultanahmet’te yer alan Türk İslam Eserleri Müzesi’nde klasik el sanatları olan ebru, hat, tezhip ve kaligrafi her ayın 4 günü dünyaya tanıtılıyor. Yerli ve yabancı turistlere yönelik düzenlenen etkinlik hakkında konuşan El Sanatçısı Hasan Derviş, “Biz burada Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği gelen ziyaretçilere karşı el sanatlarını tanıtım amaçlı bir faaliyette bulunuyoruz. Yerli ve yabancı ziyaretçilere ebru, hat, tezhip ve kaligrafi sanatını klasik sanatlarımızı tanıtma ve deneyimleme amaçlı burada bulunmaktayız” dedi.

Sultanahmet’te bulunan Türk İslam Eserleri Müzesi’nde klasik el sanatları olan ebru, hat, tezhip ve kaligrafi dünyaya tanıtılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından her ayın 4 günü düzenlenen etkinlikte, Osmanlı sanatları uygulamalı anlatılıyor. Canlı performanslarla anlatılan klasik sanatlar, ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor. Etkinlikte klasik sanatları deneyimleme fırsatı yakalayan ziyaretçiler, eğlenirken öğreniyor. Deneyimlenen sanatlarla birlikte klasik sanat kültürünün devamlılığı hedefleniyor.

“El sanatlarının tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz”

Türk İslam Eserleri Müzesi’nde gelen ziyaretçileri klasik el sanatlarıyla tanıştıran El Sanatçısı Hasan Derviş, “ 2011 yılından bu yana ebru, hat ve kaligrafi gibi el sanatları üzerine kendi kurduğum atölyemde sanat faaliyetlerine devam ediyorum. Merhum Damat İbrahim Paşa olarak bildiğimiz Damat İbrahim Paşa Sarayı’ndayız. Burası yanılmıyorsam 1980’den bu yana Türk İslam Eserleri Müzesi olarak faaliyet göstermektedir. Kültür Bakanlığı’na bağlı olarak. Biz burada Kültür Bakanlığı’nın düzenlediği, gelen ziyaretçilere karşı el sanatlarını tanıtım amaçlı bir faaliyette bulunuyoruz. Yerli yabancı ziyaretçilere ebru, hat ve kaligrafi sanatını klasik sanatlarımızı tanıtma ve deneyimleme amaçlı burada bulunmaktayız. Gelen insanlar bunu isterse kendi ebrularını yapabiliyorlar. Birlikte ebru yapmamızı izleyebiliyorlar. Ebruyla alakalı bilgi sahibi olabiliyorlar. Sadece ebru değil, atölyemizde öncelikli olarak Arapça hüsn-i hat, Ebru ve Kaligrafi yani akrilik ressamlıkla uğraşıyoruz. Farklı projelerde yer almaya çalışıyoruz. Takı tasarımından tutun büyük mimari örneklere kadar. Birçok alanda el sanatlarını uygulamalı bir şekilde yapmaya çalışıyoruz. Müzedeki etkinliğimiz ayın belirli günleri hepsi tamamen belli olmamakla birlikte aylık 4 gün olmak üzere Ebru, Kaligrafi ve Hat üzerine devam etmektedir. Her ayın 4 günü burada bulunmaktayız. Farklı yerlerde değişik kurumlarla da çalışıyoruz. El sanatlarının tanıtımıyla ilgili faaliyetlerde bulunuyoruz” şeklinde konuştu.

“Ebru, kaligrafi ya da hat olsun fark etmez bu gönlünüzün, ruhunuzun yansımasıdır”

Klasik sanatlarla birlikte ruhun ve gönlün dışarı yansıtıldığına değinen Derviş, “İnsan nasıl ki öfkesini, negatif duygularını dışarı atmadan rahatlayamıyorsa olumlu, güzel ve pozitif duygularını bir şekilde dışarıya yansıtmadan mutlu olması mümkün değil. El sanatları ebru, kaligrafi ya da hat olsun fark etmez bu gönlünüzün, ruhunuzun yansımasıdır. Hangi alanda kendinizi kabiliyetli hissediyorsanız o alanda eğitim alarak bir şeyler yapmanızı tavsiye ederim. Yabancı turistlerin özellikle çok hoşuna gidiyor. Çünkü ebru öyle bir şey ki bir daha en usta Ebru sanatçısı olsa da aynısını bir daha yapamayacağı herkesin şahsına münhasır güzel bir eser ortaya çıkarabiliyor. Elbette ebru yaparken belli kriterler var ama hiç bilmeyen bir kişi bile en azından ebruyu rahatlıkla deneyimleyebiliyor ve yapabiliyor” ifadelerini kullandı.