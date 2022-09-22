Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı ve hilafet tahtının ilk sultanı Yavuz Sultan Selim, yıl dönümünde, vefat ettiği Tekirdağ’da anıldı.

Osmanlı İmparatorluğu’nun 9. padişahı ve hilafet tahtının ilk sultanı Yavuz Sultan Selim, yıl dönümünde, vefat ettiği Tekirdağ’da anıldı.

Süleymanpaşa ilçesinde bulunan Yahya Kemal Beyatlı Kültür Merkezinde düzenlenen 502. vefat yıl dönümünü programa, Tekirdağ Vali Yardımcısı Asalet Karabulut, Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi Dekanı Feridun Mustafa Emecen’in yanı sıra Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünde görevli polisler, Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığından çok sayıda jandarma ekibi, askeri personel ve vatandaşlar da davetli olarak katıldı.

Programda, Yavuz Sultan Selim’in ruhuna dualar ve günün anlam ile önemini belirten şiirler okunduktan sonra Tekirdağ İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu bir açıklama yaptı. İl Müdürü Hacıoğlu, konuşmasında, “Yavuz Sultan Selim’i niye anıyorsunuz diye sordular. Yavuz Sultan Selim Han Tekirdağ’da vefat etti. Bu topraklarda vefat etti. Daha öncesinde Muratlı’da çeşitli şekilde Yavuz Sultan Selim’i anma programları düzenleniyordu. Fakat biz anma programını valilik programına aldık, dolayısıyla resmi protokole koyduk. Sizi bugün bir efsane ile buluşturacağız. Bu programda bize destek olan tüm kurum ve kuruluşlara, paydaşlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.