Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği anlarda Azerbaycanlı İlham Vahidov’a Türk vatandaşı kurtarma çabasından ötürü teşekkür etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği anlarda Azerbaycanlı İlham Vahidov’a Türk vatandaşı kurtarma çabasından ötürü teşekkür etti.

Kahramanmaraş depreminin meydana geldiği anlarda İskenderun’da bir otelde kaydedilen görüntüler taktir topladı. Bir Azerbaycanlı vatandaşın kaçmak yerine Türk vatandaşı kurtarma çabasının görüntüleri sosyal medyada paylaşıldı. Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat Azerbaycanlı vatandaşa teşekkür etti.

Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat yaptığı yazılı açıklamada Azerbaycanlı İlham Vahidov’a teşekkür etti. Canpolat açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Azerbaycan bize kardeş olduğunu depremin ilk gününden buyana tüm imkanlarıyla göstermiştir. Sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine bu Azerbaycanlı kardeşimize bir teşekkür borçluyuz. Bizler dahi kendi içimizde bu zor zamanda hala bir ve beraber olamamışken, hala suçlayacak birilerini arıyorken bu güzel kardeşimiz bazı muhalif kesimlere ders niteliğinde bir hareket sergilemiştir. Ben biliyorum ki bu kardeşimizin yerinde başka bir Azerbaycanlı vatandaşımızda olsaydı oda tereddüt etmeden aynı adımı atardı. Şunu bilmeliyiz ki dünyada başka devletler arasında böylesine kardeşane ilişkiler yoktur. "Tek millet iki devlet" söyleminin sözden ibaret olmadığını bu örnek davranışla bir kez daha görmüş olduk. Bu düşünceler ile Azerbaycanlı kardeşlerimiz nasıl zor zamanlarımızda bizim yanımızda oluyorsa, bizlerde her zaman öz kardeşlerimizin daima yanında olacağız" dedi.