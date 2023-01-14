Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Osmanlı Ocakları Mardin İl Başkanlığı, Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat’ın katılımıyla dualar eşliğinde açıldı.

Mardin İl Müftülüğü konferans salonunda açılış öncesi konuşmalarını yapan Osmanlı Ocakları Genel Başkanı Kadir Canpolat, “2023 seçimlerinde, önce kendi geleceğimiz adına sonra tüm ulusumuz, milletimiz adına Cumhur İttifakını destekleyeceğiz. Küsmeyeceğiz, kırılmayacağız, tartışmalarımızı erteleyeceğiz. 2023 seçimlerinde Erdoğan’ı yeniden başkan edeceğiz” dedi.

"Sizin bu Osmanlıyı temsil eden dipte kösede kalmış Osmanlı kültürünü var etme mücadelenizde bizde yanınızdayız" diyen Canpolat, "Siz, bizim kardeşliğinizden vazgeçmediğiniz sürece ecdadımız Hz. Fatih, Hz. Selahattin Eyyubi emin olsun. İmamı Hanifi, imamı safi şahidim olsun, Allah şahidim olsun, kardeşliğimizi yeniden bin yıllığına inşa edeceğiz. Yeter ki siz, 2023 seçimlerinde bu birlikteliğe balta vurmayın. Elinizi kana batırıp kardeşinizin üzerine sürmeyin. Barışı destekleyin, birliği destekleyin, kendinizi destekleyin ve cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a oy verin" diye konuştu.

Osmanlı Ocakları’nın duyarlı neferleri olarak milletine hizmet etmeye kendini adamış bir kurtarıcının başta olduğu büyük bir zaman diliminde olup biteni seyredip oturmayacaklarını ifade eden Canpolat, "Hiç bir çıkar ve menfaat pazarlığını oturmadan, hiç bir makamda veya menfi bir hayale kapılmadan 2023 seçimlerinde, önce kendi geleceğimiz adına, sonra tüm ulusumuz ve milletimiz adına cumhur ittifakını destekleyeceğiz" şeklinde konuştu.