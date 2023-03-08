Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, “Her zaman için şefkat ve sevgi ile muamele edilmesi gereken kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum. Özellikle deprem bölgesinde kaybettiğimiz kadınlarımızı rahmetle anıyorum” dedi.

Türkiye’nin gücüne güç katan kadınlara teşekkür

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremde binlerce insanımızın şehit olduğuna vurgu yapan Ebru Canpolat, şunları söyledi:

“Deprem bölgesindeki yaraları sarma konusunda da kadınlarımız çok yoğun gayret gösterdiler. Türkiye’nin gücüne güç katan bütün kadınlarımıza ayrı ayrı teşekkür etmeyi bir borç biliriz. Sevgi ve şefkati yüreklerden hayatlara taşıyan, tüm insanlık için merhamet duygularını yeryüzünde iyilik yayma mücadelesine dönüştüren, en zor zamanlarda yüksek kalbi hassasiyet ve cesaretle en önde yürüyen kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü tebrik ediyorum" dedi.

“Kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz”

Osmanlı Ocakları Kadın Kolları Genel Başkanı Ebru Canpolat, yayımladığı mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Osmanlı Ocakları olarak şu an öncelikli hassasiyetimiz depremzedelerimizle ilgili çalışmalarımızdır. Kahramanmaraş merkezli depremde karşılaştığımız felaketin yaralarını sarmak için bir sivil toplum kuruluşu olarak yardım ve destek konusundaki bütün sorumluluklarımızı yerine getirmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bu anlamda da devlet ve millet el eledir. Bu zor günleri milletimizle, kadınlarımızla el ele birlikte aşacağız. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde de her zaman olduğu gibi kadınlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.”

“Kadınlarımız her türlü fedakarlığı göstermiştir”

Vatani görevini yerine getiren askerlerimizin ailelerine ilişkin de konuşan Canpolat, “Bu aziz topraklarımız uğruna şehit olan güvenlik güçlerimizin eşleri ve anneleri olmak üzere tüm kadınlarımızın gününü tekrar kutluyorum. Kadınlarımız, tarihimiz boyunca bu toprakların savunmasına yönelik her türlü fedakarlığı göstermişlerdir” ifadelerini kullandı.