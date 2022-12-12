Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, "Gençlik Kolları Teşkilatı olarak gençlerle yaptığımız görüşmelerde, 2023’te gençler Erdoğan’ı istiyor" dedi.

Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, "Gençlik Kolları Teşkilatı olarak gençlerle yaptığımız görüşmelerde, 2023’te gençler Erdoğan’ı istiyor" dedi.

Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Başkanı Fazlı Bal, Gençlik Kolları olarak gençlerle bir araya gelerek toplantılar düzenlediklerini ve bu toplantılarda 2023 seçimleri için gençlerin nabzını tutuklarını ifade etti.

Fazlı Bal, "Savunma sanayiinde dışa bağımlılığı yüzde 80’den yüzde 20’ye düşürdüğü için, dünyada barış ve adalet için mücadele eden tek lider olduğu için, terörle mücadelede gerçek teröristlerle mücadele ettiği için, Türkiye düşmanlarına karşı ülkemizi gururla savunarak göğsümüzü kabarttığı için, Türkiye’mizi son 20 yılda devrim niteliğinde projelerle güçlendirdiği için Erdoğan diyor gençler. Gençler, ’Her zaman Erdoğan’ın yanındayız. Onun yürüdüğü yolda devamlı yürümek istiyoruz’ diyorlar. Gençlere Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın nasıl bir lider olduğunu sorduğumuzda, Erdoğan’ın çok büyük bir lider olduğunu, 2023’te ona güvendiklerini ve tam gaz arkasında duracaklarını ifade ediyorlar" diye konuştu.

"Türkiye’miz için kimin ne yaptığını, hangi mücadeleyi verdiğini sandıkta göstereceğiz"

Fazlı Bal, Külliye Haber’e yaptığı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Bizler bir sivil toplum kuruluşu (STK) olabiliriz ama Osmanlı Ocakları Gençlik Kolları Teşkilatı olarak siyasi hayatın her safhasında gençlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Gençler FETÖ’ye, terör örgütlerine ve Türkiye’yi rahatsız eden her türlü şer odaklarına karşı yürütülen tüm mücadelelerde vatan cephesinden yana olduklarını ifade ediyorlar. Gençlere en çok yatırımı yapan, gençlerin hayat standardını en fazla artırabilecek olan kişinin Cumhurbaşkanı Erdoğan olacağını belirtiyorlar. ’Türkiye’miz için kimin ne yaptığını, hangi mücadeleyi verdiğini, hangi bedelleri ödediğini, hangi kazanımları sağladığını sandıkta göstereceğiz’ diyorlar. FETÖ’cülerle benzin istasyonlarında hamburger yiyenleri, FETÖ elebaşına övgüler yağdıranları, HDP ile gizli ortaklık sağlayanları, ırkçılık yapanları, ABD’den danışman atayanları bu ülkede lider olarak görmek istemediklerini söylüyorlar" ifadelerine yer verdi.

"Erdoğan demek, bu milletin bekası demek"

"Gençlerimizin heyecanından ve coşkusundan ne kadar çok istifade edersek haziran ayında sandıktan çıkacak sonucun coşkusunu da hep beraber yaşarız. Her seçim önemlidir. Ama gençlerimiz için ilk defa oy kullandıkları seçimler daha önemlidir" diyen Bal, "Sayın Cumhurbaşkanımız 68 yaşında. Bir bakıyorsunuz yurt dışında, bir bakıyorsunuz Ankara’da, bir bakıyorsunuz vatanın bir köşesinde. Bir de yerli ve milli olması gereken Kılıçdaroğlu’nun bakıyorsunuz danışmanları Amerika’dan, Almanya’dan. Zahmet edip Türkiye’ye bile gelmiyorlar. Bu yüzden ne diyoruz; Erdoğan demek dertlenmek demek, Erdoğan demek sorunları çözmek demek, Erdoğan demek gelecek demek, vatan demek, millet demek. Erdoğan demek, bu milletin bekası demek. O yüzden 2023’te gençlerle birbirimizin elini bırakmayacağız. Bu anlamda gözümüzün nuru gençlerle biz bir takımız" açıklamasında bulundu.