Yunusemre Belediyesi bünyesinde yer alan Manisa Osmanlı Müzesi, yüzlerce eseriyle tarih ve kültür tutkunlarını bekliyor. Cumbalı Osmanlı konağı şeklindeki yapının her odasında da Osmanlı dönemindeki yaşamdan izleri bulmak mümkün.

Manisa’nın kültürel değerlerini yansıtmak, korumak ve kültürel dokunun gelecek nesillere aktarılmasını sağlamak amacıyla Yunus Emre Kültür Park’ta kurulan Manisa Osmanlı Müzesi, içinde bulunan 6 adet salon ile 2 koridorda bulunan yüzlerce eserle ziyaretçilerini bekliyor. Girişlerin ücretsiz olduğu Manisa Osmanlı Müzesi’nde Tasavvuf Odası, Padişah Odası, Hafsa Sultan ve Mesir Odası, Osmanlı Konağı ve Aile Yaşantısı ile son olarak Milli Mücadele Odası bulunuyor. Kentin tarih ve kültür turizmine katkıda bulunan müzede dış mekanda yer alan Tarzan heykeli de dahil olmak üzere toplam 35 silikon heykel sergileniyor. Müzede ayrıca Geleneksel Anadolu Kadın Kıyafetleri Koleksiyonu da yer alıyor. Hafta içi 09.00 ile 17.00 arası açık olan müze, hafta sonları ise 10.00 ile 18.00 arası ziyaret edilebilir. Müzede ayrıca önceden haber verilmesi halinde gruplara yönelik rehberlik hizmeti de verilebiliyor. Manisa Osmanlı Müzesi’ne yönelik incelemelerde bulunan Yunusemre Belediyesi Başkan Yardımcıları Haydar İzci ile Hakan Gürtunca, müzenin halkımıza daha iyi hizmet verebilmesi için eksikliklerin giderilmesi için çalışmalarda bulunacaklarını belirtti.