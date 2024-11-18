Denizli’de akademisyenler tarafından hazırlanan ‘Osmanlı Motifleri ile Türk İslam Sanatının Zarif Dokusu’ temalı sergi büyük beğeni topladı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın “Dijital Dönüşüm ve Ekonomi Politikaları Işığında Gelecek Perspektifi” başlıklı ilk dersi anlattığı törenin ardından Mimarlık ve Tasarım Fakültesi Tekstil Moda Tasarım Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal tarafından hazırlanan ve 30 parçadan oluşan ‘Osmanlı Motifleri ile Türk İslam Sanatının Zarif Dokusu’ temalı sergi ziyarete açıldı. İhtişamın izlerine ter verilen sergi, ziyaretçilerin büyük beğenisini topladı.

Sergi ile ilgili bilgi veren Doç. Dr. Şöhret Aktepe Dal, “Osmanlı ve Türk İslam sanatı, Osmanlı motifleri çok önemlidir. Çok köklü bir geçmişe sahiptir. Bu sanatı modernize ederek günümüze ve yeni nesillere ulaştırmak çok önemlidir. Böyle çalışmaları başka arkadaşlardan da görmek isteriz. Türk sanatımız çok çok önemlidir. Klasik Osmanlı saray kumaşları Osmanlı motifleri her birisi alfabenin bir kelimesi gibidir. Her biri bir harf gibidir. Bunlar değiştirilemez. Ama bunlar yan yana getirilerek tıpkı alfabeden harfleri yan yana getirerek sayısız kelime ve cümle ürettiğimiz gibi, sayısız desen kompozisyonları üretilir. Buda klasik Osmanlı motiflerinden oluşan, modernize edilmiş desen olarak sergide buluştu. Sergi 30 parçadan oluşuyor. Klasik Osmanlı renkleri ve Osmanlı motiflerinden desen kompozisyonlarıdır” dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Vali Ömer Faruk Coşkun da sergiyi gezerek, sergilenen renkler, desenler ve motiflerle ilgili bilgiler aldı.