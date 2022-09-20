DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde, tarihe ışık tutacak olan Osmanlı dönemi mezar taşları ile ilgili yüzey araştırmaları aralıksız sürüyor.

DENİZLİ (İHA) – Denizli’nin Çivril ilçesinde, tarihe ışık tutacak olan Osmanlı dönemi mezar taşları ile ilgili yüzey araştırmaları aralıksız sürüyor.

Denizli’nin Çivril ilçesinde Osmanlı dönemine ait mezar taşları ile ilgili yüzey araştırmaları devam ediyor. Pamukkale Üniversitesi Başkanlığı’nda Çivril Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan çalışma çerçevesinde tarihe ışık tutan mezar taşları gün yüzüne çıkıyor. Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural’ın isteği doğrultusunda yapılan araştırmayı Pamukkale Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Sanat Tarihi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibi yürütüyor. Bugüne kadar yapılan çalışmalar neticesinde 1300’den fazla kitabenin okunduğu ve 40’dan fazla mahallede ise yüzey araştırmalarının gerçekleştirildiği açıklandı.

"Mezar taşlarının daha fazla zarar görmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlıyoruz"

Türkiye genelinde başarılı bir çok projeyi hayata geçiren Prof. Dr. Mustafa Beyazıt, Çivril ilçesindeki çalışmaları hakkında bilgi verdi. Prof. Dr. Beyazıt, yapılan çalışmalar sonucunda gelecek nesilleri geçmiş nesillere kavuşturmayı hedeflediklerini belirterek, “Çivril ilçesinde ve köylerinde bulunan ve daha önce kayıt altına alınmamış olan çok sayıda mezar taşlarını fotoğraf, envanter ve okuma işlemlerinin ardından kayıt altına alıyoruz. Bununla gelecek nesilleri geçmiş nesillere kavuşturmayı ve şimdiki nesillerin derin köklerine kavuşmalarını, asil ruhlarına daha da asalet katmalarını hedefliyoruz. Bunun yanında farklı yapıların duvarlarında inşa malzemesi olarak kullanılan, kaybolan, çalınan ya da çeşitli sebeplerle günümüze ulaşamayan mezar taşlarının daha fazla zarar görmeden gelecek nesillere aktarılmasını sağlamayı amaçlıyoruz. Bu bağlamda ekibimize yardımlarını esirgemeyen başta Çivril Belediye Başkanımız Niyazi Vural olmak üzere mahalle muhtarlarımıza ve tüm Çivril halkına göstermiş oldukları ilgi ve alakadan dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.

“Mezar taşlarının kime ait olduğunu bilmiyorduk”

Yürütülen çalışmaları yerinde inceleyen Çivril Belediye Başkanı Niyazi Vural ise Osmanlı dönemi mezar taşlarının tespit edilmesinin çok değerli ve anlamlı bir çalışma olduğunu söyledi. Vural, çalışmaları yürüten Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibine çok teşekkür ederek, “İlçemiz mezarlıklarında atalarımıza ait olan ve çoğu kırılmış ve yıkılmış durumda bulunan eski yazı mezar taşlarının kime ait olduğunu bilmiyorduk. Bu taşların okunarak kayıt altına alınması hem Çivril tarihi hem de Çivril’in sosyal ve kültürel yaşantısına katkı sağlayacaktır. Osmanlı dönemi mezar taşlarının tespit edilmesi gerçekten çok değerli ve anlamlı bir çalışmadır. Alanda zorlu ve dikkatli yürütülen bu akademik çalışmaya Çivril halkının da heyecanla destek verdiklerini ve sonucunu merakla beklediklerine şahit olduk. Bu değerli çalışmayı yürüten Pamukkale Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Mustafa Beyazıt ve ekibine çok teşekkür ederiz. Elde edilen verilerin yayın haline getirilmesi için çalışmanın bundan sonraki aşamasında da kendilerine desteklerimiz devam edecektir.” şeklinde konuştu.