Osmanlı döneminden günümüze gelen bakırcılık zanaatının Kırıkkale’deki son temsilcisi Ahmet Ok, ömrünü adadığı baba mesleğini yaşatma mücadelesi veriyor.

Bakırcılık zanaatını Kırıkkale’deki atölyesinde 35 yıldır çeşitli tekniklerle sürdüren Ahmet Ok, babasından öğrendiği bu mesleğe çocuk yaşta başladı. Çırak olarak başladığı mesleğin kentteki son temsilcisi olan Ahmet Ok, gelişen teknolojiyle her yıl biraz daha önemini yitiren kalaycılığı büyük bir ustalıkla sürdürüyor. Ahmet Ok, Ahilik Haftası dolayısıyla Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda kurulan "unutulmaya yüz tutmuş meslekler" standında ziyaretçilerine bakırcılık mesleğiyle ilgili bilgiler veriyor.

Ahmet Ok, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, Osmanlı döneminden günümüze kadar gelen bakırcılık zanaatının gelişen teknolojiye karşı gözden düştüğünü söyledi. Severek yaptığı mesleğini babasından öğrendiğini belirten Ok, "Bu mesleği baba mesleği olarak öğrendim. Babamın yanında öğrendim. 35 yıldır da ben yapıyorum. Bakırcılık ve kalaycılık Osmanlı dönemine dayanıyor. Ama günümüzde gelişen teknolojilerle gözden düşmüş durumda. Kırıkkale’de şu anda son temsilcisi benim. Şu anda direniyoruz, son günlerini yaşıyor. Çünkü bu malzemenin yenisi çıkmadığı zaman, hurdaya gittiği zaman bizim işimiz azalıyor" dedi.

Bakır kalaycılığı mesleğinin kentteki son temsilcisi olduğunu ifade eden Ok, "İşimiz azaldığı zamanda belki bizden sonra bu mesleği yapan olmayacak. Gelişen teknolojiyle bizim mesleğimizde ciddi anlamda düşüş var. 10 tane kalaycı varken, şu anda bir tane kalaycı var Kırıkkale’de. Bu da paslanmaz, teflon, alüminyum gibi malzemelerin çıkmasından kaynaklanıyor. Bakır kalitedir, mikropları öldürür ve sağlıklıdır. Bakırda su içtiğiniz zaman lezzeti anlayacaksınız. Bizim mesleğimiz Ahilik’ten geliyor. Biz bu mesleği babamızdan öğrendik. Usta çırak ilişkisini biz babamızdan öğrendiğimiz için o ahlakla biz işimizi yapıyoruz" diye konuştu.