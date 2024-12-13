Karabük’ün Safranbolu ilçesi UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilişinin 30. yılını dolu dolu etkinliklerle kutlayacak.

"Osmanlı’nın parmak izi", "Açık hava müzesi", "Kendini koruyan kent", "En iyi korunan 20 kent" gibi unvanları bulunan Safranbolu ilçesi, UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilmesinde 30 yılı geride bırakıyor.

Osmanlı döneminden kalma han, hamam, cami, çeşme, köprü ve konakları ile ünlü Safranbolu’da dolu dolu yapılacak olan etkinliklerde ünlü moda tasarımcısı Cemil İpekçi de ‘Bir Anadolu Masalı’ isimli sergisini açacak.

Uluslararası Altın Safran Belgesel Film Festivali bünyesinde gerçekleştirilen en iyi restore edilen konağa ödül verme programı da artık UNESCO Dünya Miras Listesine dahil edilme etkinliklerinde yapılacak.

Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, ilçenin UNESCO tarafından Dünya Mirası Listesi’ne alınışının 30. yılı dolayısıyla düzenlenecek etkinliklere vatandaşları davet etti.

İlçenin 30 yıl boyunca UNESCO’nun gerekliliklerini yerine getirdiği için bu süreci sıkıntısız bir şekilde geçirdiğini belirten Başkan Köse, “Kentin UNESCO’ya dahil ediliş sürecine kadar ve sonrasında Safranbolu’nun gelişimine katkı sağlayan bu süreci olması gerektiği gibi yürüten tüm yöneticilere teşekkür ediyorum. Biz de Safranbolu Belediyesi ve Kültür Müdürlüğümüz olarak Safranbolu’ya yakışır bir şekilde 30. yıl etkinliklerini hazırladık. Dolu dolu bir program hazırladık" dedi.

UNESCO’ya dahil edilmenin 30. yıldönümünün önemli bir yıl olduğunu ifade eden Köse, "Bu yılı biz de hak ettiği şekilde kutlamak, anmak ve herkese bu 30 yılın önemini anlatmak istiyoruz. 30 yıl elbette kolaylıkla geçmedi. Bu süreçte neler yaşandı? Kimlerin nasıl katkısı oldu? Bütün bunları göz önüne sermek, anlatmak ve bu sürecin önemi herkesin kavramasını istiyoruz. Çok kıymetli çünkü. Özellikle de bu süreci şu anda UNESCO’nun geçici listesinde olan tüm kentlerin izlemesinin de çok kıymetli olacağını düşünüyoruz” diye konuştu.

Programa sürece emek veren tüm geçmiş dönem yöneticilerini ve emeği olan akademisyenleri de davet ettiklerini anlatan Köse şunları söyledi: "Herkesin mutlaka bu süreçle ilgili söyleyecek bir sözü vardır, bir hatırası vardır diyerek onlarla birlikte olmaktan da mutlu olacağımızı belirttik. Davetimize müsait olan tüm davetlilerimiz katılacaklar. Çok keyifli bir süreç olacak. Ben özellikle Safranbolu’daki hemşerilerimizin bu programı kaçırmamalarını diliyorum. Tabi ki çevreden ve UNESCO’yla kültür mirasıyla ilgili herkesin katılmasını da diliyorum."