Bolu’nun "sakin şehir" ünvanlı ilçesi Göynük, tarihi ve kültürel dokusuyla ziyaretçilerini sonbaharda ağırlamaya devam ediyor.

Anadolu’nun en eski yerleşim alanlarından biri olan Bolu’nun tarih dolu ilçesi Göynük, kültürel dokusuyla dikkat çekiyor. Bolu’nun tarihi Osmanlı kasabalarından biri olan ve tarihi yapılarıyla çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırlayan Göynük, her mevsim farklı bir güzelliğe bürünüyor. Tarihi antik döneme kadar uzanan ve birçok medeniyete ev sahipliği yapan ilçe, ziyaretçilerine doğa ve tarihle iç içe olma imkanı sağlıyor. Göynük’ün tarihi ve kültürel dokusu da restorasyon çalışmalarıyla muhafaza ediliyor. Sonbaharda ağaçların sararmasıyla farklı manzara sunan Göynük, ziyaretçilerinin fotoğraf karelerini süslüyor.