Balıkesir’in Edremit ilçesinde Seda Dumanlı Altıntaş tarafından bağışlanan çini soba Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’nde restore ediliyor. Müzede birçok tarihi obje restore edilerek sergileniyor.

Sıdıka Erke Etnografya Müzesi sorumlusu İrfan Kolçak, “Müzemize bağış olarak Edremit etnografyasını yansıtan birçok eser geliyor. Bunların bir kısmı çok kıymetli ve yıpranmamış vaziyette. Fakat maalesef bazı kıymetli eserler zamana ayak uyduramayıp çok yıpranmış. Restorasyonunu yapabileceğimiz bazı eserleri kabul ederek bağış olarak alıyoruz. Belediye Başkanımız Selman Hasan Arslan ve Kültür Müdürümüz Cumhur Dokur da bize bu konuda çok büyük destek oluyor. Restorasyon ile ilgili bize ne gerekiyorsa maddi manevi temin ediyorlar. Bu projede de Kültür Müdürümüz Cumhur Dokur, belediyemizin el sanatları eğitmeni Behiye Burdurlu’yu görevlendirerek restorasyonda bizlere katkı sağladı. Behiye hocamız da müzemizde el sanatları gerektiren restorasyonlarda bizlere çok yardımcı oluyor” dedi.

Kolçak, yapılan çalışmalardan bahsederek, “19. yüzyılda üretimine başlanan ve İsveç, Almanya, Fransa’da imal edilen çini sobalar, devrin sanat akımları desenleri soba üzerlerine uygulanarak çok popüler hale geldi. Bu moda ve akım Osmanlı topraklarına da girerek sarayda başköşeyi aldı. Kuzey memleketlerinden getirilen bu sobalar, sarayın her odasına girdi. Benzersiz desenleri ve daha ziyade bir sanat eseri mahiyeti ile Sultan Abdülhamit döneminde sarayda kullanılmaya başlandı. Fakat Sultan Reşat döneminde saraya kalorifer sistemi döşenince bu sobalar depolara kaldırıldı. Bu akımdan maddi durumu iyi olan vatandaşlar da tedarikçiler sayesinde evlerinin başköşelerine bu sobaları koydular. Anadolu’da bu sobaların imalatına yönelik kesin bir kanıt olmamasına rağmen sarayın depolarındaki bir sobanın etiketinde ’Kütahya Mamulatı Hacı Ethem Fabrikası’ diye bir yazı bulunmuştur. Bu sobanın üzerinde de Türk motif ve desenleri mevcuttur. Seramik sobalar metal sobaların aksine çabuk ısınır ve içi tuğla olduğundan geç soğur. Bu sobalarda genellikle odun yakıtı tercih edilir. Bize bağışlanan bu çini soba da Paris üretimi bir soba. Yıllardır bodrumlarda kalarak çini bölgeleri tahrip olmuş. Daha önce de Nurten Kam tarafından bağışlanan metal büro sobası da aslına uygun olarak restorasyonu yapılıp, müzemizde sergilenmeye başlandı. Bu sobanın da restorasyonu bittiğinde müzemizde sergilenmeye başlayacak. Misafirlerimizi bu tür etnografik eserleri görmek için Edremit Sıdıka Erke Etnografya Müzesi’ne bekliyoruz” diye konuştu.