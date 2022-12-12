UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar yangına karşı denetlendi.

UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan ve "En iyi korunan 20 kent" arasında bulunan Karabük’ün Safranbolu ilçesindeki tarihi konaklar yangına karşı denetlendi.

Osmanlı mimarisi, şehir hayatı ve kültürünü yansıtması dolayısıyla "Osmanlı’nın parmak izi" olarak adlandırılan Safranbolu’da kış ayının gelmesiyle birlikte konak yangınlarını önlemek amacıyla çalışma başlatıldı. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri tarafından Tarihi Çarşı bölgesinde tarihi konaklar yangına karşı tek tek denetlendi.

İtfaiye ekipleri, konaklarda soba bacaları, yangın söndürme tüpleri, doğalgaz sistemlerini kontrol ederken, konaklara bilgilendirici broşürler de astı. Safranbolu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğünde görevli itfaiye eri Betül Şevval Taşlıyan, gazetecilere yaptığı açıklamada, denetimlerin binaların yangın korunması yönetmeliğince konak sahiplerinin ve vatandaşlarının bilgilendirilmesi amacıyla yapıldığını söyledi. Denetimlerde konak sahiplerinin ne gibi tehlikelerle karşı karşıya oldukları yönünde bilgiler verildiğini aktaran Taşlıyan, "Denetimlerde, baca temizliği yapılmış mı, ne sıklıkla yapılıyor, doğalgaz kullanılıyorsa bunun kontrolleri yapılıyor mu, bunları denetliyoruz. Tarihi çarşı çok fazla bitişik evlerin bulunduğu bir merkez o nedenle yangının çok çabuk sirayet etmesi de kolay oluyor. Bu nedenle her binanın ayrı bir şekilde tedbirini almış olması gerekiyor" dedi.

Sıklıkla eğitim ve tatbikat yaptıklarını aktaran Taşlıyan, "Girilmeyecek sokaklara tatbikatlar düzenleyerek bilinçleniyoruz. Hem biz yangın olursa nasıl müdahale ederiz hem de vatandaşımız yangın çıkmaması için ne yapabilir, bunları denetliyoruz. doğalgaz olan yerlerde kontroller yapılmış mı onlara bakıyoruz, onun haricinde havalandırma çok önemli. Doğalgaz bilindiği gibi yukarı da toplanan bir gaz türü. Havalandırmaların kapatılmaması gerekiyor, çünkü gaz sıkışması da tehlike arz ediyor" diye konuştu.

Park edilen araçlar itfaiyeye engel oluyor

Vatandaşların baca kontrollerini aksatmaması gerektiğini vurgulayan Taşlıyan, şunları kaydetti:

"Araçlar bize çok sorun oluyor. Park halindeki araçlar itfaiye araçlarının ulaşımını çok etkiliyor. Araçlarını bunun bilincinde park etmelerini, hidrantlarımızı kapatmadan park etmeleri gerekiyor. Tarihi Çarşı’da itfaiye aracının giremeyeceği yerler var, bu yerlere de hidrantlar koyduk, toplamda 81 hidrantımız oldu, hidrantlarımızın önünü kapatmamaları gerekiyor. Bir de gösterişi artırmak için cila, vernik tarzı çok fazla etken madde kullanıyorlar. Bunlar da yangının hızlanmasına sebebiyet veriyor. Bunlara da dikkat ederlerse güzel olur."

"Önceliğimiz yangınları engellemek" diyen Taşlıyan, "Bunun için gerekli denetimleri yaptığımı zaman birçok konak sahibine, vatandaşa neler yapmaları gerektiğini söylüyoruz. Yangın söndürme tüplerinin kontrol edilmesi gerekiyor, tarihi geçenlerin yenilenmesi gerekiyor. Biz yangın çıktığında söndüreceğiz ama vatandaşın aldığı ilk önlem yangının sirayet etmesi ve büyümesini engelleyecek bir faktör" ifadelerine yer verdi.