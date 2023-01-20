Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ahilik kültürünün bir parçası olan esnaf duası 700 yıldır devam ediyor. Esnaf duasını Bursa’da güzel okuma yarışmasında ikinci olan müezzin Eyüp Acar okuttu.

Bolu’nun Mudurnu ilçesinde Ahilik kültürünün bir parçası olan esnaf duası 700 yıldır devam ediyor. Esnaf duasını Bursa’da güzel okuma yarışmasında ikinci olan müezzin Eyüp Acar okuttu.

700 yıldır Bolu’da devam eden esnaf duası her hafta cuma günü okunuyor. Osmanlı dönemindeki Ahilik kültürünün yaşatılmaya çalışıldığı Mudurnu ilçesinde esnaflar bir araya gelerek dua ediyor. Bu gelenek esnafların hayırlı kazanç elde etmesi sürdürülüyor. Esnaf duasını geçtiğimiz gün Bursa’da düzenlenen güzel okuma yarışmasında ikincilik kazanan Eyüp Acar okudu. Mudurnu Yıldırım Beyazıt Camii müezzini Eyüp Acar tarafından okunan esnaf duası sonrası vatandaşlara hayır ekmeği, lokum ve pilav ikram edildi. Geleneğin sürdürülmesinden memnuniyet duyduğunu söyleyen müezzin Eyüp Acar, “700 yıldır her hafta cuma salasına müteakip esnaflarımızın katılımıyla dualarımızı yapıyoruz. Yüce rabbim kabul etsin" dedi.