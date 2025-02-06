Eskişehir Anadolu Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilen, Türkiye Bilimler Akademisi’nin (TÜBA) paydaşı olduğu ve Uluslararası Batı Anadolu Beylikleri Tarih Kültür ve Medeniyeti Sempozyumu kapsamında düzenlenen "Osmanlı Beyliği (1299-1453) Sempozyumu" kitap haline getirildi.

İki ciltten oluşan "Beylikten Cihan Devletine Osmanlılar" kitapları, TÜBA tarafından yayımlandı. Editörlüğünü Prof. Dr. Haşim Şahin, Prof. Dr. Mehmet Şeker, Prof. Dr. Mehmet Ersan, Dr. Mehmet Tuğrul’un üstlendiği kitaplar; Osmanlı Beyliği’nin siyasi, kültürel, sosyal ve dini yönlerini detaylarıyla inceliyor. Sempozyum çıktılarından oluşan kitaplar, Osmanlı Beyliği’nin kuruluşundan imparatorluğa kadar gelişen süreci de ele alıyor. 1’inci cilt, Osmanlı’nın kuruluşuna dair yeni meseleler ve önemli fetihlere odaklanırken, 2’inci cilt alimler, sufiler ve sosyal yapının detaylı bir analizini sunuyor. Kaynaklar, Osmanlı tarihinin ilk dönemlerine dair yeni ve kapsamlı bilgiler sunarak bu alandaki bilimsel literatüre önemli katkılarda bulunuyor. Özellikle Osmanlı’nın siyasi, sosyal ve dini yapısına dair ayrıntıları sunarak, bu dönemin tarihi dinamiklerinin daha iyi anlaşılmasını sağlıyor.