Çorum Belediyesi, depremden etkilenen Osmaniye’ye 27 ton un gönderdi. Çorum’dan giden unlarla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurduğu sahra fırınında depremzedeler için ekmek üretilecek.

Çorum Belediyesi, depremden etkilenen Osmaniye’ye 27 ton un gönderdi. Çorum’dan giden unlarla, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kurduğu sahra fırınında depremzedeler için ekmek üretilecek.

Çorum Belediyesi, kent halkının da desteğiyle deprem bölgesine yardım ulaştırmaya devam ediyor. Her alanda depremzedelerin yardımına koşan Çorum Belediyesi, bugün de hayırseverlerin de desteğiyle Osmaniye’ye 27 ton un gönderdi.

Osmaniye bölgesinde koordinatör olarak görev yapan AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya’nın talebi üzerine harekete geçtiklerini belirten Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, “Bölgede, Türk Silahlı Kuvvetleri’nce kurulan sahra fırınında ekmek üretimi yapılması için kullanılmak üzere hayırseverlerimizin de desteğiyle 27 ton un temin ettik. Vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyoruz.” dedi.

Çorum Belediyesi Halk Ekmek Fabrikası’nda da depremzedeler için ekmek üretiminin devam etiğini belirten Çöplü, “Her gün sabah ve akşam olmak üzere afet bölgelerine ekmek sevkiyatına devam ediyoruz. Aynı zamanda bize un bağışı şeklinde yapılan yardımları da kabul ederek ekmek üretimi yapıyoruz.” dedi.