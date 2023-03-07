Osmaniye’de depremin yaraları hızla sarılırken Sumbas ilçe nüfusu iki katına çıktı. 4 katlı yapılaşma dışında imar izni bulunmayan ilçeyi vatandaşlar güvenli bularak yakınlarının yanına göç ederken, Belediye Başkan Zeki Demiroğlu ilçenin nüfusunun ikiye katlandığını bildirdi.

Osmaniye’de depremin yaraları hızla sarılırken Sumbas ilçe nüfusu iki katına çıktı. 4 katlı yapılaşma dışında imar izni bulunmayan ilçeyi vatandaşlar güvenli bularak yakınlarının yanına göç ederken, Belediye Başkan Zeki Demiroğlu ilçenin nüfusunun ikiye katlandığını bildirdi.

Osmaniye’ye 57 kilometre uzaklıkta ola Sumbas ilçesi 6 Şubat’ta yaşanan depremde yapıların yıkılmamasının ardından kent merkezi ve çevre illerden göç alarak ilçe nüfusunu ikiye katladı. Sumbas Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu kendi ilçelerinde de yoğun bir şekilde depremin hissedildiğini ama binaların en fazla 4 katlı olması zemin yapısı nedeni ile ilçede yıkılan bina olmadığını kaydederek depremin ardından vatandaşlar tarafından güvenli bulunduğu için yoğun bir şekilde göç aldığını ifade etti.

Eski yapılardan 10 hasarlı bina tespit edildi

Ülke olarak Asrın depreminin yıkıcı izlerini birlik berberlik ve dayanışma içinde üstesinden geleceklerine değinen Belediye Başkanı Zeki Demiroğlu “ 10 ilimizde yaşanan iki ayrı deprem ile asrın afetini yaşadık. Ölenlerimize Allah’tan rahmet yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Cumhurbaşkanımız önderliğinde millet olarak birliktelik ile bu depremin yaralarını hep birlikte saracağız. Depremi bizlerde yaşadık. Bizim yaşadığımız bölgenin deprem fay hattına uzak olmasına rağmen şiddetli bir şekilde hissettik. İlçemizde çok katlı binamız yok. 36 iş yeri, 26 kamu binası ve 690 hanemiz var ve 4 kat üzerinde imar izni yok. Zemin olarak sağlam bir zemin. Eski yapılarda denetimlerde 10 hasarlı bina tespit edildi” dedi.

"Nüfusumuz ikiye katlandı"

İlçedeki nüfus artışı hakkında da bilgi veren Demiroğlu “İlçe merkezimizde 2 bin olmak üzere köylerimiz ile birlikte 13 bin 500 nüfusumuz var. Depremin ardından Adana, Antep, Osmaniye bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız ilçemize geldiler. İlçe merkez nüfusumuz 2 bin 100 civarında iken şuan bu nüfusumuz ikiye katladı. Genel olarak baktığımızda nüfus ikiye katlandı. İlçemize gelenleri ziyaret ediyoruz. En çok duyduğumuz çok katlı binalardan yaşanan tedirginlik. İlçede daha güvende hissettiklerini ifade ediyorlar. Bizler için başımızın tacı tüm vatandaşlarımız” diye konuştu.