Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü düzenlenen törenlerle kutlandı. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri tüfekli gösterilerini ve Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timinin helikopterle gerçekleştirdiği “üzüm salkımı” gösterisi törene damga vurdu.

Osmaniye’nin düşman işgalinden kurtuluşunun 103’üncü yıl dönümü nedeniyle program düzenlendi. Program; Devlet Bahçeli Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunulması, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan tarafından şeref defteri imzaladı. Vali Vekili Hakan Yavuz Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti:

"Emperyalist güçlerin ülkemizi işgal girişiminde bulunduğu o dönemde, Türk milletinin bağımsızlığa, birliğe ve beraberliğe olan inancı ve kararlılığı tarihe altın harflerle yazılmıştır. Aziz milletimiz, toprağını düşmana teslim etmektense canını vermeyi tercih etmiş; şehir şehir ayağa kalkarak Kuvayi Milliye birlikleriyle bağımsızlık meşalelerini yakmıştır. Dünyada eşi benzeri olmayan bu mücadelede, Anadolu’nun her karışında olduğu gibi kahramanlık destanları yazılmış; bu kutsal toprakların diyarı Osmaniye de direnişin lider şehirlerinden biri haline gelmiştir. Osmaniyeli Kuvayi Milliye birlikleri, bereketli topraklarına düşman postalı değdirmemek için yekvücut olmuş, kadın, erkek, küçük, büyük demeden bağımsızlık mücadelesine katılmıştır. Bundan tam 103 yıl önce, Osmaniyeliler büyük bir fedakârlık göstererek düşmanı bu topraklardan ebediyen kovmuştur."

Osmaniye’nin bağımsızlık mücadelesindeki kahramanlık ruhunun yeni nesillere aktarılmasının önemine vurgu yapan Osmaniye Belediye Başkanı İbrahim Çenet ise, "7 Ocak Osmaniye’mizin Kurtuluş Bayramı kutlu olsun. Bugün, bu güzel vatanı bizlere emanet eden başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, tüm aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Bizler, düşmana karşı direnişiyle tarihe geçen Kaymakam Saim Bey’in ’Ben vatanım işgal altındayken oturamam’ diyerek gösterdiği ruhu taşıyoruz. Osmaniye’mizin kurtuluşunun 103. yılında, geçmişten gelen bu milli ruhu ve vatan sevgisini yeni nesillere aktarmak için çalışıyoruz. Bizler, Rahime Hatunların, Palalı Süleymanların torunlarıyız. Bir kez daha Osmaniye’mizin kurtuluşunu kutluyor; vatanımız için can veren şehitlerimizi rahmetle anıyorum" dedi.

Jandarma, helikopterle "üzüm salkımı" gösterisi yaptı

Programın devamında şiirler okundu, ardından 7 Ocak Halkoyunları Topluluğu gösterilerini sergiledi. Osmaniye Belediyesi Mehteran Birliğinin seslendirdiği marşlara protokol üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar ellerindeki Türk bayraklarını sallayarak eşlik etti. Jandarma Genel Komutanlığı Merasim Bölük Komutanlığı ekipleri tüfekli gösterilerini sundular. Tören, Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı timinin helikopterle gerçekleştirdiği "üzüm salkımı" gösterisiyle sona erdi.