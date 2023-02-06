Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde deprem sonucu bir müstakil ev kullanılamaz hale geldi.

Kadirli ilçesine bağlı Harkaçtığı köyünde sabaha doğru yaşanan depremde, Musa Sarıcan isimli vatandaşın evinde çatlaklar oldu. Sarıcan’ın evinin bazı bölümünde duvarlar yıkıldı. Sarıcan, evinin kullanılamaz hale geldiğini ve kış günü sokakta kaldığını söyledi. Ayrıca, ilçeye bağlı Cemalpaşa Mahallesi’nde bulunan Muhammediye Camii’nin minaresi de yıkıldı. Minareden düşen beton parçaları iki araca zarar verdi.