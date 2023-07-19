Osmaniye Belediyesi ekiplerince kent genelinde başlatılan, peyzaj düzenleme ve refüj çalışmaları sürdürülüyor. Bu çerçevede, küçük sanayi sitesi ışıklı kavşaktan, Akyar Mahallesi Kavşağına kadar olan refüjlerde çimlendirme ve ağaçlandırma çalışması tamamlanarak renkli bir görünüme kavuşturuldu.

Osmaniye Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından kentin daha güzel ve modern görünüme kavuşması için başlatılan çalışmalar aralıksız sürdürülüyor.Ekiplerce, D-400 Karayolu Musa Şahin Bulvarı Küçük Sanayi Siyesi Işıklı Kavşağından Akyar Mahallesi kavşağına kadar olan 1750 metre uzunluğunda ki refüjde çalışmalar tamamlandı. Renkli bir görünüme kavuşan refüjde, 19 bin 360 metre toprak altı damlama sulama hattı çekilirken, 1860 metre 75mm’lik ana sulama hattı çekildi. Ayrıca, 7 bin 50 metrekare alanda çimlendirme işlemi yapıldı. Refüjlere ayrıca 245 adet Akasya ağacı ve 196 adet Altuni Piramit Mazı dikimi yapılarak çalışma tamamlandı.

Yapılan çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte kentin ana giriş çıkış güzergâhı olan Musa Şahin Bulvarı, daha renkli bir görünümle vatandaşların hizmetine sunuldu. Öte yandan Osmaniye’yi güzelleştirmek adına devam eden peyzaj çalışmaları çerçevede kent genelinde bulunan dönel kavşak ve parklarda da bakım onarım çalışmalarının devam ettiği kaydedildi.