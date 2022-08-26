Osmaniye’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Alanı’nda bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye’nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı

Osmaniye’de Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından, Karaçay Alanı’nda bulunan atletizm pisti duvarına Osmaniye’nin doğal güzellikleri ve spor branşları konulu duvar resimleri yaptırıldı

Duvar resimlerini inceleyen Vali Erdinç Yılmaz, çalışma hakkında Gençlik ve Spor İl Müdürü Sedat Acar’dan bilgi aldı. Acar, Karaçay Saklı Şelale, Karatepe kilimi, Osmaniye yer fıstığı, Kastabala Antik Kenti’nin resimlerinin yanı sıra 24 spor branşının yer aldığı resimlerin Abdurrahman Keskiner Güzel Sanatlar Lisesi öğretmeni Mehmet Ağcadağ ve mezun öğrencileri tarafından yapıldığını kaydetti.

Duvarlara çizilen resimlerin örnek bir proje olduğuna değinen Vali Yılmaz, “Muhteşem bir görüntü oluşmuş. Bu resimleri yapanlar Güzel Sanatlar Lisemizin öğretmeni ve öğrencileri. Gerçekten örnek bir proje. Osmaniye’mizin değerlerini temsil eden resimlerle buraya çok güzel bir görüntü kazandırılmış. Kendilerine çok teşekkür ediyorum. Şuna inanıyorum, böyle küçük dokunuşlar Şehrimize çok şey kazandırabilir. İnşallah Osmaniye’mizi güzelleştirecek bu küçük adımları büyüterek, artırarak devam edelim. Diğer sokaklarımızda da diğer duvarlarda da böyle güzel resimlerle devam edersek inanıyorum ki Osmaniye’mizin görüntüsüne çok anlam kazandıracak bir çalışma olacaktır. Bu çalışmada emeği geçen bütün arkadaşlarımı kutluyorum” dedi.