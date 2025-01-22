Deprem bölgesi Osmaniye’de rezerv alanı ilan edilen mahallelerde kalıcı konut ve iş yerlerinin yapımı hızla sürüyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerde ağır hasar alan Osmaniye’de yıkılan konutların yeniden inşası devam ediyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, Emlak Konut GYO ve TOKİ tarafından eski cezaevi, belediye yanı ve çarşı içerisinde 247 konut, 401 iş yeri ve 72 ofisin yer alacağı rezerv alandaki çalışmalar yüzde 30 oranında tamamlandı. Rahime Hatun Mahallesi’nde yaptığı incelemenin ardından açıklama yapan Vali Erdinç Yılmaz, “Rahime Hatun Mahallemizde eski cezaevi dediğimiz yerde deprem konutları, iş yerleri yaptığımız alandayız. Burada 127 konut ve 28 iş yerinin yapımı devam ediyor. İnşaat yüzde 30 oranında tamamlanmış durumda. Burayı da Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımız, TOKİ vasıtasıyla yaptırmaktadır. Çok güzel bir proje, dairelerimiz 112 metrekare. Osmaniye’mizin mimarisine, şehirleşmesine katkı sağlayacak bir çalışma olacak. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Çarşı merkezindeki Mehmet Eminler Konağı ve Zafer Camii çevresindeki rezerv alanda da incelemelerde bulunan Vali Yılmaz, “Mehmet Eminler Konağı yanında bulunan sıra mağazalar dediğimiz alanda 45 iş yeri inşa çalışmalarımız, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığımızca başlatıldı. Burayı Emlak Konut yapıyor. İki katlı, çok güzel, modern iş yerleri olacak. Çalışmalar hızlı bir şekilde devam ediyor. Şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.