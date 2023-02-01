Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımına başlanılan aşevi inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi tarafından projelendirilen ve yapımına başlanılan aşevi inşaatında çalışmaların aralıksız devam ettiği bildirildi.

Osmaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı çerçevesinde devam eden projelerine bir yenisini daha ekledi. Bu çerçevede belediye tarafından projelendirilen yeni aşevi hizmet binasının inşaatı Ahmet Yesevi Mahallesi’nde yükselmeye devam ediyor. Osmaniye’ye kazandırılan aşevi binası tamamlandığında bin metrekare açık alan 2 bin 500 metrekare kapalı alan olmak üzere toplamda 3 bin 500 metrekare alanda hizmet verecek. İçerisinde yemek salonu, toplantı salonu, fuaye alanı, mutfak ve fırının da bulunacağı aşevinin kısa sürede tamamlanmasıyla hizmete alınması hedeflendiği kaydedildi.

Projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine açılacağına değinen Belediye Başkanı Kadir Kara, “Osmaniyemiz ve hemşerilerimiz için çalışmaya, üretmeye ve kazandırmaya devam ediyoruz. Sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmetlerimize bir yenisini daha ekleyerek aşevi yapımına başladık. Allah’ın izniyle kısa zaman içerisinde inşaat çalışmalarını tamamlayarak vatandaşlarımıza hizmet vermeye başlayacağız. Aşevi, yılın belirli zamanlarında değil, her gün hizmetini sürdürecek. Burada günlük olarak üretilecek yemekler ihtiyaç sahibi hemşerilerimizin sofralarında olacak. Osmaniye Belediyesi olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanlarında olmaya ve gönüllerine dokunmaya devam edeceğiz. Yardımlaşmanın ve paylaşmanın manevi hazzını bizlere yaşatacak olan aşevi, şehrimize ve hemşerilerimize hayırlı olmasını dilerken durmaksızın çalışmaya devam edeceğiz” İfadelerini kullandı.