Osmaniyeli Sporcu Kaan Tunç Eser, Mardin’de düzenlenen Kick Boks Şampiyonasında, Türkiye 2’ncisi oldu.

Türkiye Kick Boks Federasyonu’nca, Mardin Valiliği ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün desteğiyle Artuklu Spor Salonu’nda Büyükler, Gençler, Yıldızlar, Minikler kategorisinde yapılan şampiyonaya 70 ilden yaklaşık 6 bin sporcu katıldı. Sporcular madalya kazanabilmek için mücadele etti. Şampiyonada Osmaniye’den 52 kiloda katılan 3 sporcu derece elde edebilmek için yarıştı. Sporculardan Remzi Özer Yatılı Bölge Ortaokulu öğrencisi Kaan Tunç Eser, Türkiye 2’ncisi oldu.. Milli sporcu olmaya hak kazanan Eser’e öğretmenleri ve antrenörü başarı diledi.