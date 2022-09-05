Osmaniye Güneysu İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, Engelsiz Park Alanları ile Engeller Aşılıyor Projesi, TEKNOFEST yarışlarında Türkiye 2’ncisi oldu.

Osmaniye Güneysu İlkokulu öğrencileri tarafından hazırlanan, Engelsiz Park Alanları ile Engeller Aşılıyor Projesi, TEKNOFEST yarışlarında Türkiye 2’ncisi oldu.

Samsun’da 30 Ağustos 4 Eylül tarihleri arasında düzenlenen Teknoloji Havacılık ve Uzak Festivali’nde A01 Güneysu Teknoloji Çağı Çocukları Takımı tarafından hazırlanan ’Engelsiz Park Alanları ile Engeller Aşılıyor Projesi’ engelsiz yaşam kategorisinde dereceye girdi. Okul Müdürü Halil Sünbül’ün danışmanlığını yaptığı Güneysu İlkokulu 4-D sınıfı öğrencisi Berkay Ata Sümbül’ün de takım kaptanlığını yaptığı A01 Osmaniye Güneysu Teknoloji Çağı Takımı 12 bin proje arasında yarışarak Türkiye 2’nciliği elde etti. Öğrenciler ödüllerini Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Baykar Teknoloji Lideri ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar’dan aldılar. TUBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal da öğrencileri başarılarından dolayı ayrıca tebrik etti.

Proje Danışmanı Halil Sünbül, “Proje ile engelli sürücülerinin park yeri bulma sorununa çözüm bulduk. Türkiye genelinde tüm engelsiz park alanları gösteren harita ve web sitesi yaptık. Park alanına engelli olmayan sürücülerin park etmesini engelleyecek yazılım geliştirdik. Amacımız engelli sürücülerin hayatlarını kolaylaştırmak” dedi.