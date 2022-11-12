Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu Aile Destek Merkezleri’nde Osmaniyeli kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın uygulamaya koyduğu Aile Destek Merkezleri’nde Osmaniyeli kadınlar hem meslek öğreniyor hem de aile bütçesine katkı sağlıyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın kadınların mesleki ve kişisel yönden gelişimlerine destek olmak ve kadınların devlet ve milletle kaynaşmasını sağlamak amacıyla uygulamaya koyduğu ADEM projesi, eylül ayından itibaren Osmaniye’nin Bahçe ilçesinde uygulanmaya başlandı. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı koordinasyonunda yürütülen proje çerçevesinde giyim, el sanatları, robotik kodlama, aşçılık, resim ve ahşap alanında 60’dan fazla kadın meslek öğreniyor. Bahçe İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ile Bahçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı arasında yapılan protokol neticesinde Bahçe Halk Eğitim Müdürlüğüne bağlı usta öğreticiler nezaretinde kurslara devam eden kadınlar, hem meslek edinerek üretim yapma hem de üretimi yapılan ürünleri satarak gelir sağlama imkanı buluyor. Ayrıca ADEM projesi ile kurslara katılan kadınlar, mesleki eğitimin ardından ilgili kurumların verdiği hibe ve kredilerle kendi iş yerini kurabilme imkanına da sahip olabilecekler.