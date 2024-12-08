Osmaniye’de vatandaşları alışveriş sitesi üzerinden 1 milyon 533 bin lira dolandıran 2 şahıs tutuklandı
Osmaniye’de yaşayan Suriyeliler, Esed rejiminin düşmesiyle birlikte konvoy yaparak sevinçlerini sokaklara taşıdı.
Suriye’de 15 yıl süren iç savaşın ardından muhaliflerin Şam’a girmesiyle birlikte, Osmaniye’de yaşayan Suriyeliler kutlamalara başladı.
Suriyeliler, Osmaniye şehir merkezi Musa Şahin Bulvarı’nda Türkiye ve Suriye bayrağı açarak araçlarla konvoy oluşturarak Esed rejiminin düşmesini kutladı.
Kaynak: iha