Osmaniye’nin Sumbas ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, karadan ve havadan müdahale ile büyümeden söndürüldü. Yangın nedeniyle 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.

Edinilen bilgiye göre, Sumbas’ın Gafarlı köyü Diniker Mahallesi’nde henüz bilinmeyen bir sebeple ormanlık alanda yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Kadirli Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı arazözler ve yangın ilk müdahale ekibi sevk edildi. 5 arazöz ve personel karadan, 1 yangın söndürme uçağı ve 2 yangın söndürme helikopteri ise havadan müdahale etti. Yapılan müdahale sonucu orman yangını büyümeden kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında 2 dekar ormanlık alan zarar gördü.