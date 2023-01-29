Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaza nedeniyle bir müddet kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 7 kişiyi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

Alınan bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Düziçi yakınlarında meydana geldi. Şehirde gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren yağmur nedeniyle 1 tır ve 3 otomobil birbirine girdi.

Osmaniye’de 1 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

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