Osmaniye’de 1 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Osmaniye’de 1 tır ile 3 otomobilin karıştığı zincirleme trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, kaza öğle saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunun Düziçi yakınlarında meydana geldi. Şehirde gece saatlerinde başlayıp gün boyu etkisini sürdüren yağmur nedeniyle 1 tır ve 3 otomobil birbirine girdi.

Kazayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen ekipler, kazada yaralanan 7 kişiyi şehirdeki çeşitli hastanelere kaldırdı.

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Kaza nedeniyle bir müddet kapanan yolda uzun kuyruklar oluştu. Araçların çekilmesiyle yol yeniden trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.