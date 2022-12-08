Osmaniye’de üreticilere 58 bin 525 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı.

Osmaniye’de üreticilere 58 bin 525 adet sertifikalı zeytin fidanı dağıtıldı.

Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi (TAKEP) çerçevesinde yüzde 75 Bakanlık hibesiyle temin edilen 58 bin 525 adet sertifikalı zeytin fidanı üreticilere dağıtıldı. İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde düzenlenen dağıtım törenine Belediye Başkan Vekili Mehmet Hulusi Akkuş, kamu kurum ve kuruluşları il müdürleri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve üreticiler katıldı.

Programda konuşan Vali Dr. Erdinç Yılmaz, “Çukurova’nın en verimli topraklarının olduğu Cebelibereket, hamdolsun çok bereketli. Yer fıstığı ve turpun başkentliğini yapıyoruz. İnşallah zeytinin de başkenti olalım, olmamak için hiçbir neden yok. Zeytinde, hak ettiğimiz yere gelmemiz için elbette desteklerimiz elimizden geldiğince devam edecektir. Ama birlik olmanız gerekiyor, markalaşmak gerekiyor, birlikte hareket etmeniz gerekiyor hatta birlikte bir denetim sistemi kurmanız gerekiyor” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa İlmeç de Osmaniye için zeytin yetiştiriciliğinin çok önem arz ettiğini ifade ederek, “Osmaniye’de 2002 yılında 25 bin dekar alanda toplam 460 bin adet zeytin fidanı varken, 2022 yılına geldiğimizde yaklaşık olarak 5 milyon 500 bin adet zeytin fidanına ulaşmış durumdayız. 5300 tonluk zeytin varlığından da bugün itibariyle 103 bin tonluk zeytin varlığımız mevcut” diye konuştu.

Osmaniye’de kullanılmayan arazilerinin daha etkin kullanılması, tarımsal üretime kazandırılması amacıyla 3 projeyi Bakanlığa gönderdiklerini ifade ederek, “Bu üç projenin biri sertifikalı buğday tohumu dağıtımı, diğeri sertifikalı arpa tohumu, bir diğeri ise zeytin yetiştiriciliğinin geliştirilmesi projesiydi. Geçtiğimiz günlerde ilimizde 533 çiftçimize 135 tonluk sertifikalı buğday tohumu, 267 çiftçimize 64 tonluk arpa tohumu dağıttık. Bugün de 58 bin 525 adet zeytin fidanını inşallah çiftçilerimize dağıtacağız” dedi.

Dağıtılan fidanların mavi sertifikalı olduğunu da ifade eden İlmeç, “Bu fidanın özelliği hastalıklardan ari olması. Zeytinin bir yıl ürün verip bir yıl vermeme gibi bir özelliği var, bu özellik bu fidanlarda yok. Zeytincilik Araştırma Enstitüsünün 10 yıllık araştırması sonucu ortaya çıkmış Gemlik 21 çeşidi. Önceki çeşitlere göre yüzde 7 yağ oranı yüksek olan bir çeşit” dedi.

Osmaniye’de bugüne kadar 3 milyon 826 bin zeytin fidanı dağıtımı yapıldığını ifade eden İl Müdürü Mustafa İlmeç, bunun tamamının yüzde 70 hibeli bir şekilde gerçekleştirildiğini söyledi.