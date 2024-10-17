Osmaniye’de zeytin hasadı başladı. 6 milyon zeytin ağacından 125 bin ton zeytin rekoltesi bekleniyor.

Türkiye’de zeytin üretiminde 6 milyon kayıtlı zeytin ağacıyla 11. sırada bulunan Osmaniye’de zeytin hasadı başladı. Türkmen beldesinde gerçekleştirilen hasat programına Osmaniye Valisi Erdinç Yılmaz ve protokol mensupları katıldı. Türkiye’nin en güzel ve kaliteli zeytinlerinin Osmaniye’de üretildiğini söyleyen Vali Yılmaz, ’’Zeytincilikte Osmaniye olarak 6 milyon zeytin ağacımızla Türkiye’de 11. sıradayız. Bu sene 125 bin ton zeytin üretilmesi beklenmektedir. Türkiye’nin en güzel ve kaliteli zeytinleri Osmaniye’mizde üretiliyor. Osmaniye’mizin coğrafi yapısı zeytinciliğe, zeytinin kalitesine en uygun yerlerden biri. Dolayısıyla Osmaniye’miz Türkiye’nin en güzel zeytinlerinin üretildiği yerdir. Osmaniye’miz zeytinyağında da Türkiye’nin en iyisi diyebiliriz. Asit oranı 0.5’in altındadır. Dolayısıyla çok kaliteli zeytinyağı üretimi de Osmaniye’mizde gerçekleştirilmektedir. Bütün çiftçilerimize, zeytin üreticilerimize bereketli, hayırlı kazançlar diliyorum" dedi.